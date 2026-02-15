Los Barrios presenta el cartel oficial de la Semana Santa 2026, una fotografía de Jesús Asencio de La Borriquita

La parroquia de San Isidro Labrador acogió el pasado sábado la presentación oficial del cartel de la Semana Santa 2026 de Los Barrios, un acto cargado de simbolismo, emoción y sentimiento cofrade que reunió a autoridades municipales, representantes de las hermandades y numerosos vecinos.

El cartel anunciador es una fotografía del autor Jesús Asencio Pérez que recoge con gran sensibilidad la imagen de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita, una escena que anticipa la llegada de los días grandes de la Pasión y que marca el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa barreña.

El acto contó con la exaltación de Amanda Pajares, quien ofreció un emotivo discurso en el que supo transmitir el sentir de los cofrades y la profunda devoción que caracteriza a estas fechas en el municipio. Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la entrega de las tapas al pregonero de este año, Fran Acosta, que custodiarán el pregón oficial de la Semana Santa 2026.

La cita estuvo respaldada por el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, junto a otros miembros de la Corporación municipal, reafirmando así el compromiso del Ayuntamiento con la conservación y promoción de las tradiciones religiosas y culturales del municipio.

La música también tuvo un papel protagonista gracias a la actuación del grupo de cámara de la Banda de Música Maestro Tomás Infantes, cuyas interpretaciones llenaron el templo de un ambiente de recogimiento, solemnidad y belleza, acompañando una tarde especialmente significativa para el mundo cofrade local.