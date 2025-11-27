Bank of America entra como accionista en Acerinox en su apuesta por Estados Unidos

Acerinox lleva tiempo orientando su estrategia hacia Estados Unidos. La siderúrgica de origen andaluz tiene en el mercado norteamericano a su principal cliente y allí se sitúa el mayor potencial de crecimiento para el grupo, sin dejar de lado su actividad en Europa. Con esta mirada a medio plazo, la compañía ha reforzado su presencia al otro lado del Atlántico, una apuesta que cuenta con el apoyo de los inversores estadounidenses parecen respaldar, como demuestra la entrada de Bank of America en su accionariado.

La entidad ha tomado en los últimos días un 3,01% de los derechos de voto de Acerinox. Según figura en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ejecutó en dos fases —los días 21 y 24 de noviembre— y se divide en un 0,007% a través de acciones y un 3,003% mediante instrumentos financieros.

En Estados Unidos, Acerinox se ha consolidado como un actor relevante del mercado del acero inoxidable gracias a sus dos filiales: North American Stainless (NAS), ubicada en Kentucky, y Haynes International, adquirida a finales de 2024, con plantas en Indiana, Luisiana y Carolina del Norte. La incorporación de Haynes, especializada en aleaciones de alto rendimiento con fuerte presencia en la industria aeroespacial, supuso un impulso decisivo para la expansión del grupo. La compra, valorada en unos 740 millones de euros, vino acompañada de un plan de inversión de 200 millones para los cuatro años posteriores, que incluye nuevas plataformas de producción. Además, Acerinox mantiene en marcha un incremento del 20% en la capacidad de NAS.

"Nuestra apuesta por el mercado estadounidense ha sido un acierto y vamos a mantenerla", afirmó el consejero delegado, Bernardo Velázquez, durante la última junta de accionistas celebrada en mayo, cuando subrayó que allí está "el futuro" de la compañía. El directivo recordó entonces que el “éxito” de la adquisición de VDM en Alemania fue determinante para embarcarse en la compra de Haynes. "Haynes está posicionado como una referencia en EEUU y nos abrirá las puertas a clientes de difícil acceso por su alta exigencia”, añadió.

La sólida implantación en EE. UU. también ha permitido a Acerinox transitar los primeros meses del año con una relativa tranquilidad respecto a sus competidores europeos, más expuestos a los vaivenes comerciales y a la incertidumbre generada por las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump, finalmente confirmadas por su Gobierno.

A todo esto se suma, como reconoció el propio Bernardo Velázquez en julio, la sombra de un posible desembarco de Acerinox en el parqué de Estados Unidos, saliendo a cotizar a la bolsa americana. Eso sí, el CEO insistió en que es una posibilidad que estudiarán a futuro, una vez integrada Haynes, ante el revuelo que causaron sus declaraciones.

Covalis irrumpe con fuerza

Además de Bank of America, en los últimos meses el fondo británico Covalis Capital ha entrado con fuerza en el accionariado de la siderúrgica, acumulando más de un 10% de los derechos de voto a través de varias filiales.

En concreto, Covalis acumula un 10,14% de los derechos de voto del grupo Acerinox, todos ellos mediante instrumentos financieros. De esta forma, se sitúa entre los accionistas significativos de la siderúrgica. Además de la matriz Covalis Capital, ha utilizado otras cuatro compañías, que incluyen una ubicada en Gibraltar y otra en las Islas Caimán.

Pese al desembarco de Bank of America y Covalis Capital, la máxima accionista del grupo Acerinox sigue siendo Corporación Financiera Alba, con un 19,292%. Además, se mantienen entre los accionistas significativos otros socios de largo recorrido, Fundación Privada Daniel Bravo Andreu (5,705%) y la sudafricana Industrial Development Corporation (IDC; 3,533%).