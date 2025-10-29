Avalon Renovables prevé comenzar las obras de su planta de amoníaco verde en Los Barrios en 2027

Avalon Renovables apunta a 2027 para comenzar los trabajos de construcción de la planta de producción de amoníaco verde que instalará en Los Barrios como punta de lanza de su Proyecto Bahías de Algeciras y Cádiz (PBAC).

La compañía andaluza trabaja actualmente en la tramitación administrativa y el desarrollo de ingeniería de la instalación, que se situará próxima al polígono de Palmones y tendrá salida al mar por el Puerto de Algeciras. La previsión es que, si los permisos se obtienen en tiempo y forma, las obras arranquen en el primer semestre de 2027, con el objetivo de comenzar la producción ya en 2030, según explica Sergio Martínez, responsable de Desarrollo de Negocio de Avalon Renovables.

Las proyecciones de Avalon sitúan la capacidad de producción de la fábrica en 800.000 toneladas de amoníaco verde, el cual se obtendrá a partir de las 250.000 toneladas de hidrógeno verde que producirán el resto de instalaciones del proyecto PBAC, repartidas por la provincia de Cádiz. La inversión total de la empresa puede alcanzar los 8.000 millones de euros.

Según Sergio Martínez, la compañía andaluza enfoca su producción hacia el cliente marítimo como combustible renovable, principalmente para buques a través de bunkering. Esto le permite una independencia en su modelo de negocio respecto al desarrollo de la futura red troncal de hidroductos de España.

La energética prevé que en 2030 la planta pueda comenzar su producción, la cual se incrementará paulatinamente a medida que se completen las instalaciones. "Trabajamos de la mano de la Junta y esperamos que con su ayuda pueda comenzar la construcción en el primer semestre de 2027", resalta Martínez. 2026 apunta a ser un año clave para la consolidación de la infraestructura de Los Barrios, además de las demás proyectadas por toda la provincia.

Mapa de la provincia de Cádiz con el recorrido de las plantas de hidrógeno verde de Avalon hasta el Campo de Gibraltar / Miguel Guillén

Ocho plantas en Cádiz

El PBAC comprende la construcción de ocho plantas de hidrógeno verde repartidas por Cádiz, sobre todo en las comarcas de la Sierra y la Campiña de Jerez, para terminar con la guinda de la planta de Palmones. Además, Avalon proyecta un hidroducto de 134 kilómetros a través de la provincia que conecta todos sus proyectos y que desemboca en la planta de amoníaco del Campo de Gibraltar y el Puerto de Algeciras. Aun así, la empresa mantiene contacto con las administraciones en lo relativo al desarrollo del potencial ramal de la red troncal nacional entre Huelva y Algeciras.

"Aprendemos de actores del sector para poner en el mercado del hidrógeno verde un producto muy competitivo que pueda estar a la altura de otras regiones como África u Oriente Medio", apuntó Martínez durante una ponencia en el congreso Rh2edin de Algeciras, este miércoles. La compañía desarrolla más de 3,5 GW de energías renovables en España, la mayoría de ellos dentro de Andalucía. "Queremos trabajar para socios industriales y clientes finales con una solución competitiva y sostenible", señaló.

Sergio Martínez, director de desarrollo de negocio de Avalon Renovables, durante su ponencia en Algeciras / Erasmo Fenoy

Producción de eSAF en Málaga y Huelva

El modelo de Avalon Renovables incluye varias líneas de negocio que van desde la producción de energía renovable hasta la valorización energética y la producción de hidrógeno y derivados. En este último apartado, además del propio H2, la energética trabaja en posicionarse en la producción de combustible electrosostenible de aviación (eSAF, por sus siglas en inglés), con varios puntos de producción en España.

En concreto, Avalon desarrolla tres plantas en Huelva, Málaga y Ciudad Real. Estas dos últimas son las que marchan a mejor ritmo y están proyectadas para comenzar su producción en 2029 aunque, como en el caso del proyecto PBAC, la fecha final dependerá del ritmo de la tramitación administrativa y los permisos necesarios. "Requieren un tiempo de desarrollo importante y ya están en tramitación con un importante avance de ingeniería", señala Sergio Martínez. La producción estimada de cada planta es de hasta 25.000 toneladas anuales de combustible electrosostenible de aviación.