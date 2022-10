Arranca en Los Barrios la octava edición del OktoberFest

Los Barrios ya vive la octava edición de su OktoberFest, cita que año tras año se ha ido popularizando en el municipio gracias al Círculo de Amigos Tres, Catorce. La cita se desarrollará hasta este domingo, 9 de octubre, en la pista anexa del polideportivo San Rafael, en el antiguo cine de verano.

La inauguración ha contado con la asistencia del alcalde, Miguel Alconchel, y la mayoría de concejales del equipo de gobierno, que han invitado a los vecinos del municipio y del resto de la comarca a que asistan a esta fiesta, "que ya está consolidada y que se ha convertido en uno de los grandes eventos tanto del municipio como de la comarca”.

Para este viernes están previstas las actuaciones de Four Riffs (Blues&Rock Band) y Capitan Mercury Queen (un tributo a Queen). Este sábado actuarán tres grupos: Parachutes (tributo a Coldplay), Chili Pepes (banda tributo a Red Hot Chili Peppers) y TNT (con versiones de ACDC). El domingo 9 será el turno de los grupos All in one y Lukumi.