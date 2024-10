La arquitectura de Los Barrios (y II)

Los Barrios/En cuanto al edificio del Ayuntamiento de Los Barrios, he de decir que el actual data de 1969 y viene a sustituir a uno antiguo, cuyo origen más remoto se retrotrae al año 1781, reformado posteriormente en 1841. Aquel era un caserón de dos plantas, cubierto por un tejado de tejas árabes. En su planta alta se abrían cinco vanos adintelados con antepechos de rejería, cuya parte superior estaba adornada por un friso liso con una fina cornisa. El balcón central sobresalía más del paramento que los otros y se apoyaba sobre el entablamento de la portada de acceso al interior, con arco escarzano y flanqueada por pilastras rehundidas con molduritas; sobre el arco destacaba un friso con molduras muy sinuosas. En la planta baja se abrían unas simples ventanas.

Debido a su estado ruinoso, se decide demolerlo y construir el actual, el cual ha conservado la referida portada, de cierta categoría artística. Este edificio, que data de 1968-1969, consta de tres plantas. En la planta baja, a cada lado de la portada se abren sendas ventanas cuadradas, cuyos vanos están bordeados por molduras lisas. En la primera planta se abren cinco balcones , cuyos vanos también se adornan con las citadas molduras, el central, con más vuelo, descansa sobre el entablamento de la puerta y sobre su dintel resalta un frontón semicircular partido, con gruesas cornisas; vano se halla enmarcado por dos pilastras rehundidas con pequeñas molduras en su interior. La clave del dintel está resaltada por una pequeña moldura . Sobre este frontón se abre una ventana cuadrada en la tercera planta, a cada lado hay dos balconcillos sin voladizos respectivamente, con el mismo tipo de molduras. Sus esquinas están resaltas por sillares. Es un edifico de nueva construcción que pretende reproducir el estilo arquitectónico clásico.

El edificio del Hogar del Pensionista data del siglo XVIII, aunque ha sido muy reformado en el presente siglo, siendo hospital en el siglo XIX. Es una construcción de una sola planta y en su interior quedan arcadas con arcos de medio punto de su patio y de la bóveda de capilla. En su fachada se abre la puerta que luce un espléndido trabajo de cantería. El vano es adintelado, flanqueado por pilastras de estilo toscano apoyadas en plintos y sobre el dintel se extiende el gran entablamento, formado por arquitrabe, cornisas y friso, que llega hasta el tejado. Todo el conjunto está labrado en piedra. A la derecha e izquierda de la fachada se abren dos ventanas enrejadas de moderna construcción respectivamente. En la esquina izquierda se levanta un segundo piso.

Casa en la plaza de la Iglesia.

El Palacio de Parodi, actualmente utilizado como Casa de la Cultura data del siglo XVIII, aunque ha sido modificado en las últimas décadas. Antaño fue cuartel de la Guardia Civil. En la planta alta se abren cinco ventanas cuadradas, que primitivamente no estaban enrejadas. Su planta baja posee varias ventanas enrejadas muy simples, pero destacan la puerta principal y una lateral. La primera, cuyo vano es adintelado, está flanqueada por dos semicolumnas de estilo toscano, que se interrumpen en la mitad; están bordeadas por unas molduras lisas. Sobre estas semicolumnas se asientan sendas pilastras con capiteles denticulares que sirven de apoyo al entablamento superior, formado por una gruesa cornisa con varias fajas y dentículos, sobre la cual descansa el tejadillo. La puerta lateral tiene su vano enmarcado por una moldura de piedra de sección escalonada. En las últimas reformas y restauración se le ha añadido un zócalo de losas de cerámica. El interior del edificio cuenta con un patio con arcos de medio punto sobre columnas de estilo toscano, con una fuentecilla en medio.

En cuanto al caserío de Los Barrios, he de comentar que las casas populares contaban con una sola planta, con puertas y ventanas adinteladas muy simples, cubiertas con tejados a dos aguas de tejas árabes. La mayor parte de estas casas han sido sustituidas por otras de nueva construcción. He observado que las puertas de las casas son todas adinteladas, salvo dos casas que tiene una puerta con arco de medio punto (otra de moderna construcción lo reproduce); tampoco, las plantas altas tienen miradores o cierros, ni enrejados ni de madera, al estilo gaditano. Miradores enrejados solo se encuentran en la planta baja de algunas viviendas. De igual manera tampoco he encontrado en las fachadas frontispicios ni frisos con cornisas. En la calle Palma sí se levanta una casa que en su parte superior tiene tres balcones cuyos vanos están decorados con molduras de sección escalonada. Un dato muy significativo es que ninguna de las viviendas de la villa muestra las características de la arquitectura modernista; por ejemplo, ninguna tiene revestimiento de azulejos vidriados.

Detalle de los antepechos en una casa de la calle Alta.

Antepechos con motivos cinegéticos en una casa de la calle de la Plata, desgraciadamente ya desaparecida.

Sí he podido comprobar la existencia de antepechos de las ventanas muy decorados. En la calle de la Plata, por ejemplo, una casa muestra una decoración con una palma en sus antepechos, y también había otra, llamada popularmente casa de la cacería que lucía relieves de motivos cinegéticos y que desgraciadamente fue derribada hace años. Otras viviendas lucen espléndidas molduras en sus antepechos. En la calle Reina hay una casa que tiene en sus dos ventanas unas rosetas con molduras radiales y la puerta de acceso cuenta con jambas y dintel de sillares de piedra, con un saliente convexo en la parte superior de las jambas. Otra casa de esta calle muestra unas molduras en espiral en sus antepechos. En otra vivienda de la calle Alta también he podido observar este tipo de molduras radiales en los antepechos de sus dos ventanas. Su puerta de acceso consta de dintel, con clave resaltada, y jambas de piedra. Sobre la puerta sobresale el balcón con rejería en su antepecho y voladizo sostenido por ménsulas de hierro forjado.

Hay que destacar la vivienda de la plaza de las Marojas que muestra tres tipos diferentes de molduras: una en forma de jarrón con flores, otra con una láurea y roseta, y una tercera con una roseta rodeada de molduras foliares. Los vanos de las ventanas están adornados por molduras de sección escalonada. Esta casa presenta un balcón en medio de su planta alta, con el vano resaltado por el mismo tipo de molduras y un antepecho con una bonita rejería. En su planta baja se abre la puerta de acceso con arco de medio punto; tanto este arco como las jambas son de piedra. A cada lado se abren dos artísticos cierros enrejados con tejadillos que sobresalen con respecto al paramento. Tiene un zócalo de baldosines de color ocre con vetas blancas. Otra casa de la calle Santísimo tiene en sus dos ventanas unos antepechos decorados con gruesas molduras octogonales, con cuatro de sus lados ochavados. El dintel del vano de su balcón está coronado por una fina cornisa. Se encuentra abandonada.

Antepechos con motivos solares en una casa de la calle Palma.

En la plaza de la iglesia se levanta, en la esquina con la calle Rosario, una bonita vivienda que muestra un balcón, con el vano resaltado por unas molduras de sección escalonada, en el centro de la planta alta, cuyo antepecho es de rejería, y su voladizo se apoya sobre ménsulas de hierro forjado con volutas; en su planta baja, a cada lado de su puerta adintelada, con jambas y dintel de piedra, se encuentran sendos miradores enrejados, con tejadillos, que lucen una bonita labor de forjado.

Otra de las viviendas muy destacable es la que se levanta en la calle Stma. Trinidad. Esta casa dispone de dos plantas. En la superior, se abren tres vanos con molduras de sección escalonada que dan a un balcón corrido, con bonita rejería, cuyo voladizo se apoya en artísticas ménsulas de hierro con volutas. En la planta baja se encuentra la puerta de acceso con arco de medio punto, con jambas y arco de piedra. A cada lado se encuentran sendos cierros de enrejados, de bonito trabajo de forja.

Casa de las Doncellas, lamentablemente desaparecida.

También he observado dos casas cuyas portadas están enmarcadas por pilastras de capiteles de orden toscano. Sobre sus dinteles se extienden unos arquitrabes en los que se apoyan los voladizos del balcón central de la planta superior. A ambos lados de la fachada se abren unos cierros enrejados con tejadillos. Una se encuentra en la calle de la Palma y la otra, en la plaza de la iglesia. En cuanto a la llamada casa de las Doncellas, del siglo XVIII, en la calle Santísimo, tambien tristemente desaparecida, he de decir que su portada lucía unas pilastras con volutas tanto en la parte superior como en la inferior. Sobre el dintel se encontraba el entablamento con un friso de molduras mixtilíneas sobre el cual se extendía una repisa con varias fajas, que servía de apoyo al voladizo del balcón central del piso superior.

Casa de Urrutia, en la plaza de la Iglesia.

Una de las casas más notables de casco antiguo es la casa de los Urrutia, situada en la plaza de la iglesia. Es una construcción de tres plantas, que data del siglo XVIII. La crestería que corona su tercera planta se le añadió a mediados del siglo XX. En la planta baja se encuentra la puerta de acceso flanqueada por dos semicolumnas de fuste liso y capiteles de estilo toscano. Sobre el dintel con dovelas discurre un entablamento con arquitrabe y gruesa cornisa de varias fajas que sirve de apoyo a la parte central del balcón corrido de la segunda planta, el cual avanza un poco con respeto a los laterales. A los extremos de la planta baja podemos ver sendos miradores enrejados con tejadillos. El referido balcón corrido, con un bonito trabajo de forja, se sustenta además sobre ménsulas de hierro forjado. A este balcón se abren tres vanos adintelados carentes de molduras. En la tercera planta encontramos de ventanas también adinteladas y sin molduras. La parte superior de cada planta está adornada por una cornisa de varias fajas; además, en la de la tercera planta se le ha añadido unas tejas. Sobre los tres vanos de la segunda planta discurre una especie de marquesina de hierro. En la parte alta destaca una torre mirador y la parte posterior del inmueble comunica con la calle de la Plata.

En cuanto a las casas de moderna construcción, he observado algunas con miradores o cierros enrejados en la planta alta, con los que no contaban las antiguas casas, como una en la calle de la Plata. En la esquina con la calle Calvario y la plaza de San Isidro se ha construido una casa con miradores enrejados muy simples y los tres vanos de las puertas cubiertos con unos tejadillos a dos aguas, muy originales. También he observado una casa cuya planta alta posee un balcón con tejado sostenido por dos columnas de estilo toscano y su pretil es macizo.

En la calle Rosario he observado dos viviendas destacables, una posee cierros enrejados en la planta baja y en el sobrado de la planta alta, con tejadillos, y la otra posee una puerta con arco de medio punto con la luz cegada, remarcado todo su vano por una moldura rehundida. Está flanqueada por dos ventanas cuadradas y en los extremos se abren dos miradores con tejadillos y rejería simple. En la planta alta , en el centro también se abren los mismos tipos de ventanas y en cada extremo, dos balcones. En la calle Reina se levanta una bonita casa con los antepechos de sus balcones profusamente decorados con rejería con perfil alabeado. Los vanos se resaltan con ladrillo visto.

Para ir concluyendo me referiré a otras dos construcciones modernas, una muy significativa: la plaza de toros La Montera, y la otra el mercado de abastos.

Plaza de toros de La Montera.

El mercado de abastos es un pequeño edificio de planta octogonal, que destaca por su tejado formado por una sucesión de tejadillos a dos aguas en todos sus lados. En cuanto a la plaza de toros es un edificio que data de 1998-2000, de planta circular, resaltan las dos especies de torretas de los extremos de su fachada principal, con varios vanos. Toda su circunferencia está dotada de una sucesión de grandes arcos de medio punto, que dan paso a una galería interior con numerosas ventanas y un par de puertas pequeñas; su luz está cerrada por una rejería y atravesada por una viga. En el centro de la fachada se encuentra la gran puerta de acceso, con arco escarzano sobre el que resalta un friso formado por molduras alabeadas. Esta puerta se encuentra flanqueada por dos pilastras adornadas con molduritas coloreadas; sobre estas discurre una doble cornisa y sobre el arco destaca una placa con el escudo de la villa. Por encima se abren dos vanos de los balcones, con un antepecho de rejería de perfil sinuoso y pequeños arcos de medio punto. Por encima de la citada cornisa sobresale unas molduras de perfil también sinuoso, a cuyos lados se prolongan las pilastras de la parte inferior. Todo el conjunto se corona con una amplia cornisa muy volada que da paso a dos pares de ventanas geminadas adinteladas. El remate de esta fachada consiste en otra amplia cornisa también muy volada.