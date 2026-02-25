Arcgisa reparará la red de saneamiento de la calle Juan Ramón Jiménez en Los Barrios

La empresa pública comarcal Arcgisa emprenderá en los próximos días una obra de emergencia en Los Barrios para renovar la red de saneamiento en la calle Juan Ramón Jiménez con una inversión de 60.000 euros. La actuación que también tendrá impacto en sus conexiones con las calles Vascongadas, León y el Paseo de Coca.

Esta intervención se consolida como la tercera obra que Arcgisa acomete en el municipio en los últimos meses para optimizar las redes de suministro y saneamiento. Se suma así a los trabajos de sustitución de la tubería de abastecimiento en las calles Los Jacintos y Los Pinsapos y a los de renovación de la red de saneamiento en la calle Chaparro, proyectos que están actualmente ejecutándose.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha subrayado la importancia de esta obra de emergencia para "eliminar de forma definitiva el riesgo sanitario y garantizar el correcto funcionamiento de la red en esta zona del municipio".

La actuación se centra en el tramo final de la red de saneamiento que discurre en dirección norte-sur por la calle Juan Ramón Jiménez. Actualmente, esta infraestructura recoge las aguas residuales de 15 viviendas y las aportaciones de las calles colindantes. Debido al grave deterioro y la pérdida de estanqueidad de la tubería actual, se han detectado filtraciones de aguas fecales en sótanos y hundimientos puntuales en la calzada, lo que supone un riesgo tanto estructural como sanitario para los vecinos.

La obra consistirá en la sustitución de 90 metros de colector por una nueva tubería de PVC liso de 315 milímetros de diámetro, la ejecución de nuevas acometidas domiciliarias en PVC de 160 milímetros y la adaptación y creación de nuevos pozos de registro, así como la reposición completa del pavimento afectado tras las excavaciones.