Los Barrios inicia el año sin deuda a proveedores

Los Barrios/El Ayuntamiento de Los Barrios ha iniciado el año 2025 con sin deuda con los proveedores. “Todo un hito en la gestión económica del Consistorio barreño”, según ha anunciado el concejal de Hacienda, Manuel Muñoz.

El último pago a proveedores realizado por el Ayuntamiento antes del final del año fue por 648.000 euros, mientras que a lo largo del pasado diciembre el Consistorio abonó 2,1 millones de euros a proveedores.

“Esto no sería posible sin el trabajo realizado por el equipo de gobierno municipal en años anteriores, poniendo las bases económicas y racionalizando el gasto para llegar al objetivo, no solo de la deuda a cero, si no de pagar a proveedores las facturas prácticamente a los 10 días de haber sido recibidas y contabilizadas y aprobadas en Junta de Gobierno”, ha valorado el edil.

Muñoz ha reiterado el compromiso municipal para consolidar una gestión económica municipal cumplidora con la ley: “No solo somos una administración solvente, sino también apoyamos al tejido productivo local, reduciendo los tiempos de pagos a las empresas y autónomos que son proveedores del Ayuntamiento”.