Los Barrios busca alternativas para instalar un comedor escolar sin perder espacios en el colegio Los Cortijillos

El Ayuntamiento de Los Barrios busca alternativas para la instalación de un comedor escolar en el colegio Los Cortijillos.

El Ayuntamiento de Los Barrios estudia diferentes alternativas para implantar un comedor escolar en el colegio Los Cortijillos sin que los alumnos pierdan espacios esenciales del centro. El alcalde, Miguel Alconchel, junto al concejal de Educación, Raúl Álvarez, y la delegada de Los Cortijillos, May Gallego, han mantenido un encuentro con la directora del colegio, Lidia Domínguez, con el objetivo de buscar soluciones a la propuesta planteada por la Junta de Andalucía.

La instalación de este comedor supondría ocupar zonas que actualmente se destinan a usos educativos, como la biblioteca o el salón de actos, por lo que el Consistorio barbateño analiza fórmulas que permitan conservar esas estancias y, al mismo tiempo, habilitar el nuevo servicio.

“Estamos valorando cuáles son las opciones más viables para que el centro no pierda instalaciones que ahora son fundamentales y que, a su vez, pueda optar a tener un servicio de comedor escolar, que es una demanda que nos hacen los padres del centro”, ha explicado el alcalde, quien ha añadido que el Ayuntamiento está evaluando “qué inversión requieren las posibles actuaciones”.

La creación de un comedor escolar en Los Cortijillos es una reivindicación histórica de la comunidad educativa y supondría una mejora sustancial en la conciliación familiar y la oferta educativa del centro.