Alconchel, sobre las viviendas en los terrenos del parque logístico de Los Barrios: "Habrá que estudiar cada caso"

El Ayuntamiento de Los Barrios ha reconocido este miércoles la complejidad que entraña el desarrollo del sector logístico de 40 hectáreas colindante con el núcleo urbano en el entorno de la Vega del Moral. Una iniciativa que, pese a estar en sus primeros trámites urbanísicos, ya ha generado una corriente de contestación vecinal y política en contra. Entre otros motivos, por la existencia de un asentamiento de una veintena de viviendas fuera de ordenación y, de manera más general entre la ciudadanía, por la posible afección al entorno de la actividad en las cercanías del núcleo poblacional.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha garantizado que, en caso de salir adelante la compleja tramitación urbanística, para lo cual pueden ser necesarios varios años de burocracia y requiere del pronunciamiento ambiental de la Junta de Andalucía, se estudiará la casuística de cada inmueble del asentamiento. "La situación de este asentamiento es peculiar. Hay unas 19 edificaciones cuyos propietarios, obviamente, temen por sus viviviendas. Pero no todas tienen el mismo régimen jurídico y urbanístico. Hay personas que tienen parcelas y algunas pueden ser compatibles con la futura ordenación; otras son viviendas anteriores al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2008; otras son posteriores al PGOU y otras incluso tienen expedientes disciplinarios por delito contra la ordenación del territorio. La casuística es amplia y, si todo sale adelante, habrá que estudiar cada caso", ha destacado el alcalde.

Por encima de la situación, el alcalde ha recalcado que se trata de una tramitación bastante incipiente que, en la actualidad, se encuentra pendiente de los primeros estudios ambientales por parte de la Junta de Andalucía. "Hasta que no tengamos los informes de la Junta no sabremos si el proyecto es viable o no. Hay informes ambientales muy complejos que pueden hacer que el proyecto caiga", ha reconocido el alcalde. El sector está atravesado por un cauce fluvial (el arroyo del Moral) y posee otras características ambientales que deben ser objeto de un estudio concienzudo por parte de la administración regional.

Relacionado El nuevo parque logístico de 40 hectáreas de Los Barrios avanza con polémica

Los terrenos, denominados en el planeamiento como SUS-8 (parque industrial), están calificados como suelo industrial desde 2008 con la aprobación definitiva del planeamiento. Se ubican junto a la A-381 y en ellos la empresa Cortijo Grande de Caballerías aspira a implantar a medio plazo una zona logística como continuación de otra inversión previa en alianza con la empresa Primafrío cerca del sector San Roque del área logística Bahía de Algeciras.

Hasta el momento no hay nada en firme. El Ayuntamiento únicamente ha llevado a efecto el primero de una larga lista de pasos burocráticos: el preceptivo trámite previo de información por el cual la ordenación prevista de los dos sectores ha permanecido en exposición al público varias semanas para la presentación de sugerencias (que no alegaciones). Y ya en este punto, buena parte de la contestación social se ha canalizado a través de numerosos escritos con argumentos en contra (pendientes de ser contestados) e incluso una recogida de firmas.

Alconchel ha manifestado ser consciente de que el asunto será un tema recurrente del debate político en lo que queda de mandato municipal, como ya sucedió en el pleno del pasado lunes. "Segurísimo", ha zanjado, tras recalcar que en todos los trámites urbanísticos (y expedientes municipales) se obrará con la máxima transparencia y respeto a la normativa.