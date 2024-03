Acerinox insiste en reorganizar la fábrica de Palmones para atajar cuatro años de pérdidas

La compañía Acerinox considera que la factoría de Palmones (Los Barrios) es la mejor planta de producción de acero inoxidable de toda Europa, aunque requiere un profundo cambio organizativo para volver a ser económicamente viable tras arrojar pérdidas en cuatro de los últimos cinco años. De hecho, 2023 ha sido el peor ejercicio en ventas desde la constitución de Acerinox Europa, en 2011.

Para retornar a niveles de rentabilidad, el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha conminado este viernes a los trabajadores a volver a la mesa de negociación del cuarto convenio colectivo en el que la siderúrgica plantea la introducción de un sistema de flexibilidad laboral que supone la principal discrepancia con la representación de la plantilla.

"Nunca nos hemos levantado de la mesa de negociación. Seguimos esperando que los que decidieron irse decidan volver. La puerta está abierta. La fábrica de Palmones la tenemos que hacer viable entre todos", ha manifestado Velázquez en declaraciones a Europa Sur tras el acto de presentación del balance de actividad de 2023 -celebrado este viernes en Madrid- y cuando se cumplen 25 días de huelga con un seguimiento mayoritario entre los casi 1.800 empleados de la factoría campogibraltareña.

Velázquez ha defendido que el sistema de flexibilidad laboral y el cambio del sistema de cálculo de la prima de producción son similares a los que se aplican en el resto de factorías del grupo, en el sector siderúrgico y en la industria en general. "Lo que buscamos es adaptarnos a los nuevos tiempos, ser más flexibles. Las primas deben adaptarse a la productividad. Hablamos también de incrementar la calidad de la producción y estar más centrados en lo que demandan los clientes, especialmente en los productos de alto valor añadido", ha recalcado tanto a este diario como previamente a los accionistas.

Las conversaciones no se han producido porque Acerinox no reconoce al comité de huelga, constituido el pasado 12 de febrero, como un interlocutor válido al entender que no guarda la misma representatividad que el comité de empresa.

Velázquez también ha reconocido el papel mediador y de acompañamiento de la Junta de Andalucía en todo el proceso. "La Junta de Andalucía está siempre informada y participando. Hemos tenido numerosas reuniones con el Sercla y la Junta está apoyando la situación con mucho sentido común, sin tomar partido por nadie en una negociación en la que debe imperar el sentido común para adaptarnos y trabajar todos comprometidos por el futuro de la fábrica", ha enfatizado el consejero delegado de la siderúrgica.

2023, un año complejo

Aún con un complejo contexto económico a escala global, el grupo Acerinox ha insistido en calificar como "buenos" los resultados de 2023 frente a 2022, un año que supuso un récord en prácticamente todas las magnitudes del grupo, según ha expuesto Miguel Ferrandis, director financiero de Acerinox.

La compañía avanzó el jueves la obtención de un beneficio después de impuestos y minoritarios de 228 millones de euros (-59% en comparación con 2022) y un Ebitda (resultado bruto de explotación, valor por el que se mide la rentabilidad) de 703 millones de euros (-44.9%). La facturación del pasado año alcanzó los 6.608 millones (-23,9% sobre 2022, con 8.688 millones).

La caída en los parámetros está relacionada con una fuerte contracción de la demanda en Estados Unidos y Europa, del orden del 20% e inédita hasta el momento, debido al ajuste de inventarios iniciado durante la segunda mitad de 2022. "Hemos vivido un terrible ciclo de bajada nunca visto que ha durado hasta noviembre de 2023. Las cifras económicas obtenidas en ese contexto demuestran que sabemos manejar la situación y que Acerinox es una compañía resiliente", según Bernardo Velázquez.

La producción conjunta del grupo durante 2023 fue de 1,96 millones de toneladas, un 11,1% inferior a los 2,19 millones de toneladas del año anterior.

Ahora, en 2024, las previsiones de la compañía son más favorables. "En actividad, el conjunto del grupo Acerinox mejora en 2024. Una vez que ha concluido el ciclo de desestocaje, los distribuidores y los clientes vuelven a comprar. Ahora que estamos en una situación más normalizada, el consumo es más estable. Y en Acerinox Europa, en circunstancias normales (sin huelga) tendría que estar pasando. De hecho, la producción de enero fue mejor que la del mismo mes de 2023", según el consejero delegado.

La compleja situación de Acerinox Europa

El informe anual del grupo refleja que la filial de Acerinox Europa, que gestiona la factoría de Palmones tiene una cuota de mercado en España del 50% y del 10% en Europa.

"En lo que respecta a 2023, el reajuste de los inventarios en la cadena de suministro ha provocado que el consumo aparente en Europa haya caído en torno al 20%. La principal corrección, con descensos superiores al 50%, se produjo en las importaciones, destinadas en su mayoría al mercado de distribución, mientras que en el caso de los usuarios finales, la demanda se mantuvo más estable", según el informe.

Así, desde el punto de vista de la demanda, el año 2023 ha sido "el peor año en ventas desde la constitución de Acerinox Europa en 2011" debido a los altos niveles de inventarios en la cadena de distribución, prosigue el informe anual consolidado.

Los bajos precios también han obligado a la sociedad a renunciar a pedidos por no poder alcanzar unos márgenes mínimos de contribución al grupo. "Para el año 2024 y con los inventarios en la cadena de suministro muy bajos, Acerinox Europa espera alcanzar niveles de ventas algo por encima del ejercicio 2022 (segundo peor año de la historia, solo superado por el 2023) y volver a volúmenes más estables, en línea con los niveles históricos previos a la pandemia, a partir de 2025, gracias a los planes estratégicos adoptados por la compañía", agrega el informe de la empresa.

De la actividad de Acerinox Europa también depende en parte la de Roldán, filial de productos largos que utiliza como materia prima la palanquilla que le suministra la planta de Palmones.

Sinergias

El consejero delegado de Acerinox se ha mostrado expectante ante el proceso de compra del 100% de la compañía estadounidense de aleaciones especiales Haynes International por 740,3 millones de euros. Permitirá consolidar la posición de la empresa en Estados Unidos, según Velázquez, a la par que facilitará un intercambio de experiencias y know how con otras filiales del grupo al igual que ya sucede con VDM, la filial dedicada a aleaciones especiales en Alemania.

Plan de excelencia

El grupo Acerinox persigue un refuerzo de la excelencia operativa a través de su nuevo programa denominado Beyond Excellence (Más allá de la excelencia) para potenciar la competitividad de la compañía.

La compañía explica que los pilares del programa ponen al cliente en el centro y se basan en cuestiones como la descarbonización, eficiencia, desarrollo de aceros especiales, productividad y mejora de la cadena de suministro con el objetivo de mejorar el Ebitda en 100 millones de euros entre 2024 y 2026 e incrementar ingresos, además de fomentar una cultura de excelencia e innovación en toda la organización.

A lo largo de 2024, el grupo desarrolla proyectos centrados en el incremento de la calidad y los rendimientos en la producción de aceros de alto valor añadido; una optimización en el uso de materiales reciclados como principal materia prima; el incremento de la productividad de los equipos gracias a la digitalización; el uso de técnicas predictivas para mejorar la calidad y el mantenimiento; la mejora de la eficiencia en consumibles y energía, para así reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), y una valorización de los residuos.