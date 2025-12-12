Acerinox entrega los premios Rafael Naranjo a las mejores ideas de empleados de la fábrica de Los Barrios

Trabajadores de la fábrica de Acerinox Europa que han recibido los premios y reconocimientos este 2025. En el centro de la primera fila Johan Strydom, CEO, y Francisco Fernández de la Mata, director de Operaciones

Acerinox Europa ha entregado los premios Rafael Naranjo, su certamen anual para reconocer las mejores ideas de la plantilla destinadas a mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia de la factoría de Los Barrios.

En un contexto de transformación del mercado internacional del acero, la empresa ha manifestado su alegría por la innovación interna y el talento de su equipo. Francisco Fernández de la Mata, director de Operaciones, destacó durante el acto el valor del “saber hacer” de los trabajadores: “El conocimiento de varias generaciones es nuestra mejor baza para recuperar nuestra posición como fabricante de referencia en Europa”.

Fernández de la Mata subrayó también el sentido de pertenencia de la plantilla, clave para el éxito del certamen: “Nuestro equipo considera la fábrica su casa, y lo es; por eso son capaces de proponer ideas innovadoras y totalmente aplicables para mejorar nuestros procesos”.

Mejores ideas de 2025

En esta edición de los reconocimientos, el protagonismo ha recaído en el equipo formado por Carlos Contreras Maldonado y Fernando González Bayo, que ha logrado un doble triunfo. Han obtenido el primer premio en la categoría de Calidad en Progreso por las modificaciones técnicas implementadas en la maquinaria de una de las líneas GP y, además, se han alzado con el premio de Seguridad por su idea para optimizar las cizallas de los laminadores Sendzimir de alta precisión.

En el ámbito de la sostenibilidad, el premio de Medio Ambiente ha sido para el equipo compuesto por Serafín Fernández Espinosa, Alberto F. Jaén Gómez y Francisco J. Pérez de la Rosa. Su proyecto consiste en un sistema para la eliminación de vertidos durante el proceso de laminación en caliente.

Además de los premios Rafael Naranjo, Acerinox Europa también ha dedicado el acto a reconocer la lealtad y el compromiso de su plantilla. La compañía ha homenajeado a las 114 personas que cumplen 15 y 25 años en la empresa durante este ejercicio. De forma especial, se ha distinguido a los diez empleados que han acudido a su puesto de trabajo de manera ininterrumpida, sin faltar ni un solo día, durante los últimos 20 años.