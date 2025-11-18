Acerinox crea una plataforma para clientes como paso previo al lanzamiento de su nueva tienda en línea

Acerinox estrena una nueva plataforma destinada a agilizar la relación con sus clientes, Acerinox Direct, que supone el primer paso de su estrategia de digitalización, que culminará con la llegada de una tienda en línea.

La compañía ha anunciado este martes el lanzamiento de la plataforma, "un paso inicial de un ambicioso proyecto con visión global que busca transformar la experiencia y la relación con todos nuestros clientes". Según ha explicado, Acerinox Direct permitirá a los clientes realizar acciones como el seguimiento en tiempo real de los pedidos encargados, descargar documentación (facturas, albaranes y certificados) e interactuar con la empresa, tanto para realizar reclamaciones como para consultar la información de la cuenta.

Además, explica la acerera, Acerinox Direct ofrecerá visibilidad en tiempo real de la información más relevante de los pedidos de productos realizados por los clientes, lo que generará "confianza" en la relación con la empresa.

El nuevo portal, que sigue el modelo utilizado por las plataformas en línea para clientes de otras compañías, está diseñado "pensando en la autonomía y la transparencia". Es por ello que Acerinox destaca en el anuncio del lanzamiento que ofrecerá una independencia plena, ya que será accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Otro de los principales puntos positivos que ofrecerá es una simplificación de las interacciones entre proveedor y comprador, ya que reducirá la dependencia actual de llamadas telefónicas y correos electrónicos para la comunicación entre las partes, lo que está llamado a resultar en una experiencia de compra "más fluida, rápida y satisfactoria".

Por el momento, en Acerinox Direct los clientes que ya estén registrados pueden acceder a toda la información de sus pedidos a través de la nueva web. Dentro de la propia plataforma, en un futuro, se integrará una nueva tienda en línea (e-shop) que lanzará la siderúrgica para permitir realizar los encargos directamente y sin intermediarios.

Según ha informado la empresa en el anuncio del lanzamiento, ya ha comenzado el desarrollo de esta fase, que culminará uno de los proyectos de digitalización más ambiciosos emprendidos por Acerinox recientemente. "La tienda online completará a Acerinox Direct y será el próximo hito crucial para transformar aún más la experiencia de compra", concluye.