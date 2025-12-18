Acerinox aprueba el dividendo ordinario de 2026, que mantiene en 0,31 euros por acción

Acerinox ha dado luz verde al reparto del dividendo ordinario de 2026, con cargo al ejercicio 2025, que se traducirá en un pago de 0,31 euros por acción previsto para el próximo mes de enero.

El consejo de administración de la siderúrgica aprobó este dividendo en una reunión celebrada este miércoles, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de una información relevante remitida este jueves. El abono se efectuará en efectivo el 23 de enero de 2026, mediante las entidades depositarias integradas en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). La última sesión bursátil con derecho a percibir el dividendo será el 20 de enero.

Con este reparto, Acerinox busca sostener la política de remuneración al accionista aplicada en los últimos ejercicios. La compañía abonó en 2025 y 2024 dos pagos de 0,31 euros por acción en cada ejercicio, combinando dividendo a cuenta y complementario, hasta alcanzar un importe bruto anual de 0,62 euros por título. En 2023, la empresa retomó este esquema de doble dividendo, aunque entonces con un importe de 0,30 euros por acción.

Ya en la junta general de accionistas celebrada en mayo, la dirección adelantó su intención de mantener la retribución por acción con cargo a los resultados de 2025, extremo que confirma el anuncio realizado este jueves, a la espera de que se apruebe un dividendo complementario a mitad de año.

Miguel Ferrandis, director financiero del grupo, señaló durante la presentación de resultados del tercer trimestre, resaltó la resiliencia de la compañía dado que "en estas circunstancias es difícil generar beneficios" pero que están consiguiendo generar flujo de caja y pagar dividendos.

Beneficios

Acerinox acumuló un beneficio de 7 millones de euros hasta septiembre tras un positivo tercer trimestre impulsado por los productos de alto valor añadido pese a continuar en un contexto de demanda débil. Esto supone un descenso del 96% respecto a los 162 millones acumulados el pasado año a estas alturas.

La siderúrgica obtuvo un resultado bruto (ebitda) de 321 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 8% respecto al mismo período del año pasado. El ebitda correspondiente al tercer trimestre quedó ligeramente por debajo del segundo trimestre, con 108 millones.

Acerinox resaltó el impacto de la situación geopolítica, ya sin la incertidumbre arancelaria, y la baja demanda Estados Unidos y Europa por la posposición de proyectos, en sus cuentas. Pese a todo, en el tercer trimestre ha cerrado su balance con unas ganancias de 25 millones, lo que le ha permitido compensar las pérdidas del primer semestre y volver a números positivos. "Afrontamos el medio plazo con optimismo, fortalecido por nuestra estrategia de diversificación geográfica y hacia productos de mayor valor añadido", señaló entonces Bernardo Velázquez, CEO del grupo, en una nota.