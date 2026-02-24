Acerinox afronta 2026 con una expectativa de crecimiento del 20% en bolsa, según la consultora GVC Gaesco

Acerinox busca continuar en 2026 su buen momento en la bolsa. La compañía con origen en Los Barrios afronta un ejercicio con buenas perspectivas, según el último informe de la firma de análisis GVC Gaesco, que augura un aumento del 21% en su cotización, con un precio objetivo de 16 euros por acción.

La compañía cerró la sesión de este lunes en 13,22 euros por título. La previsión de la consultora para los próximos doce meses apunta a una revalorización cercana al 21%, hasta alcanzar esos 16 euros. Por este motivo, la consultora mantiene a Acerinox entre sus valores favoritos en el mercado español.

Esta perspectiva mantendría la tendencia alcista de Acerinox en los últimos doce meses. Su fuerte implantación en Estados Unidos, de donde obtiene la mayor parte de sus ingresos, le ha permitido beneficiarse del refuerzo de medidas proteccionistas impulsadas por la administración de Donald Trump. Hace justo un año, sus acciones cotizaban a 10,88 euros, mientras que este lunes cerraron en 13,22 euros. Esto supone una subida del 21,5% en un año. Si se toma como referencia el mínimo de los últimos doce meses, alcanzado el pasado 9 de abril con 8,93 euros, en plena tensión comercial entre Estados Unidos y Europa, la revalorización supera el 48%.

De cara al futuro, el informe subraya que la empresa es el tercer productor mundial de acero inoxidable por capacidad y destaca su rentabilidad y diversificación internacional, con presencia industrial en cuatro países. Además, es líder en Estados Unidos, donde concentra cerca del 50% de la cuota de mercado a través de North American Stainless (NAS) y, más recientemente, tras la incorporación de Haynes International.

Aunque la industria siderúrgica se mantiene en fase de recesión, la consultora apunta que la mejor situación del mercado norteamericano favorece a Acerinox, con el foco en mejorar su presencia en el mercado de aleaciones de alto rendimiento y productos de mayor valor añadido. A esto se suman como catalizadores positivos la integración de Haynes, el crecimiento de NAS, el aumento de los precios y la reducción de costes. En menor medida, también influye el refuerzo de las salvaguardas europeas para frenar la importación de acero asiático. Por contra, esta apuesta también tiene su lado negativo, como la fortaleza del euro frente al dólar.

Con la presentación de las cuentas anuales de 2025 prevista para el viernes, la consultora anticipa un cierre de ejercicio marcado por la presión del mercado, aunque confía en una reducción de la deuda en el último trimestre. También recuerda que la propia empresa ya había advertido de un descenso del resultado bruto de explotación en la recta final del año por motivos estacionales.

Dos baches superados

El buen momento de Acerinox en bolsa se vio interrumpido puntualmente por dos pequeños baches que supusieron sendas caídas durante varias sesiones. El primero de ellos se produjo a finales de enero, cuando la consultora estadounidense JP Morgan redujo las previsiones de precio objetivo de la siderúrgica de 12 euros a 10,50 por acción.

Pese a esta situación, la cotización bursátil de Acerinox se recuperó hasta alcanzar su pico de los últimos 12 meses, con 13,93 euros, el pasado 11 de febrero. En la siguiente sesión, durante algunos momentos, llegó a superar la barrera de los 14 euros.

El siguiente momento valle llegó después de este máximo, ante la posibilidad de que Estados Unidos redujese el proteccionismo en el sector del acero con una rebaja de aranceles, que afectó a otras empresas del sector. Dada su fortaleza en el país, la siderúrgica experimentó dos sesiones en rojo, antes de estabilizarse su cotización hasta la fecha. A mediodía de este martes, la cotización de Acerinox en el Ibex 35 se situaba en 13,19 euros por acción.