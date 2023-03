Miriam Muñoz pregona la Semana Santa de Los Barrios con una invitación a vivir la fe

Miriam Muñoz de los Santos ha sido la encargada de pregonar la Semana Santa de Los Barrios y de comenzar la cuenta atrás hasta el próximo Domingo de Ramos con un llamamiento a vivir con verdadera fe la Semana de Pasión.

En la Parroquia de San Isidro Labrador se ha congregado numerosos fieles barreños para un acto organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Villa de Los Barrios representado por Lucía Zulema Rojas Soult han asistido el párroco Juan José Mateos, el presidente del Consejo Local, José Luis Domínguez, el alcalde de Los Barrios, Fermín Alconchel, y representantes del mundo cofrade barreño, miembros de la corporación local y vecinos de la localidad.

Un brillante y emotivo pregón que comenzó dando las gracias al Consejo Local por elegirla como pregonera y al párroco de Los Barrios.

Recordó sus primeros pasos cofrades gracias a sus padres, momentos de emoción y de fe. “Hoy es Domingo de Pasión, Domingo de Pregón. Sólo 7 días quedan, sólo 7 nuevos amaneceres, sólo 7 tardes y noches de impaciencia y preparación infinita para ver al Señor y su Madre por las calles de esta Villa bajo aromas de incienso y la mirada de la luna llena”, apuntó la pregonera.

Un pregón que hiló a través de cinco misterios: el nacimiento de Jesús; la institución de la Sagrada Eucaristía; Jesús con la Cruz a cuestas; Jesús Muere en la Cruz; y la Resurrección del Señor.

“Barreño, ¡abre el corazón! ¡Sal a la calle! ¡Vive nuestra Semana Mayor! Que es sólo una semana y el tiempo vuela, todo el que hoy no disfrutes, ya no volverá mañana. Míralo a Él, al Señor, y a su Madre, que también es la nuestra, que son los protagonistas”. “Piensa en su vida, en su pasión y el triunfo de la resurrección, y aprende y aplica en tu vida todas las enseñanzas del Señor. Que la semilla que nuestras Hermandades y Cofradías siembran en nosotros den siempre frutos para acercarnos al Reino de Dios. Que no son sólo imágenes talladas, son el motivo de nuestra salvación, hechas de la materia con la que sueña nuestra ilusión”.

Durante el Pregón se escuchó una magnífica saeta a cargo de Ángeles Sánchez y varias piezas a cargo de la Banda de Música Maestro Infantes. La presentación corrió a cargo de Cristóbal Tapia Cózar, amigo y cofrade, quien destacó la relación de la pregonera con la Semana Santa.