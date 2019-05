Por primera vez en muchos años, el elemento principal del escenario de la coronación de la Feria de Los Barrios estaba montado desde hacía tiempo. Concretamente, dos siglos y medio. La torre de la iglesia de San Isidro Labrador presidió este martes por la noche el acto de apertura de las fiestas patronales que se prolongarán hasta el domingo en un homenaje del pueblo barreño a su símbolo más característico que este 2019 cumple 250 años desde su conclusión.

Lola Acosta y Marta Aragón, como reinas infantil y juvenil de los festejos, coparon el protagonismo de la gala de arranque junto con el emotivo pregón de la familia Hidalgo Escalona, propietarios de la venta El Frenazo. Un negocio señero de Los Barrios que también celebra su aniversario en este año, medio siglo de historia junto a la carretera de la Ruta del Toro.

La Plaza de la Iglesia estaba llena de público desde mucho antes del comienzo del acto, que arrancó con la llegada de las reinas y damas junto a sus acompañantes hasta el escenario central de la plaza con los sones de la banda de música de Los Barrios. La periodista Saray Rojas fue la encargada de conducir el acto.

La delegada de Festejos, Carmen Roldán, fue la primera en tomar la palabra en el escenario y deseó que "todo salga a la perfección, como el pueblo de Los Barrios se merece”.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, tomó la palabra en el que fue el último discurso como regidor, ya que no se presenta como candidato a las elecciones del 26 de mayo. “Si hay una palabra que pueda resumir todos los sentimientos que recorren mi memoria después de estos dos mandatos, esa puede ser gracias. Millones de gracias pueblo de Los Barrios por todo lo que me habéis dado: lealtad, cariño, dedicación, entusiasmo, ilusión. Gracias a vosotros me siento realizado como persona, mi vocación social se ha visto completada después de la inolvidable experiencia de representar al pueblo que me vio nacer, crecer, vivir”, aseguró Romero.

Romero también hizo referencia al 250 aniversario de la Torre de la Iglesia antes de presentar a los pregoneros de la Feria, a la familia Hidalgo Escalona, que "forma parte del mayor tesoro que un pueblo pueda tener, su gente”.

Severa, la matriarca de la familia que gestiona la Venta el Frenazo, junto a sus hijos Antonio, Kiko y Jesús, subieron al escenario. Este último fue el encargado de arrancar el pregón agradeciendo al equipo de gobierno y a la asociación de pregoneros su elección.

Fue un emotivo pregón con el que hizo un recorrido de su familia, de sus orígenes y de sus abuelos: “Antonio Hidalgo y María González, oriundos de Gaucín un pequeño pueblo de la serranía malagueña. Pronto hicieron amistad, como es normal en nuestro pueblo. Y gracias a la ayuda de barreños como Pepe Salazar, el padre de Feliciano el panadero montaron un bar llamado El Despiste, que junto a nuestra tía Amalia y nuestro padre empezaron un largo caminar de tres generaciones que llega a nuestros días”.

Jesús Escalona fue hilando bonitos recuerdos hasta llegar a 1969. “Nuestro padre, conocido como Andresito el del Despiste, empieza su andadura en solitario, convirtiéndose en Andrés el del Frenazo que junto a nuestra madre Severa abren nuestro negocio familiar, la Venta el frenazo, que hoy cumple medio siglo. 50 años de esfuerzo y duro trabajo e ilusión por labrar un futuro para nuestra familia. Empezamos sin luz, sin agua y casi sin carretera pero con muchas ganas. 50 años donde nos hemos vestido de luces, toreando alguna vaquilla que se escapaba de las ganaderías cercanas y nos visitaban alguna ocasión entrando en la cocina y la barra. 50 años donde nuestra madre le dio tiempo a estudiar marketing, cuando había una celebración, nos daba un helado a cada uno de nosotros y nos decía: ‘niños a dar un paseíto por el comedor. 50 años apostando por nuestra cocina tradicional barreña, la sopita de tomate, los chicharrones y las gachas en esos días de frío”.

Recordó sus vivencias en la feria con sus hermanos cuando eran pequeños. También Severa Escalona tuvo su momento en el pregón ofreciendo unas cariñosas palabras: “Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este pueblo maravilloso. Donde nos casamos, donde han nacido nuestros hijos y tenemos el negocio, en el cual los clientes se convierten en amigos. Nuestro trabajo es muy sacrificado, pero a la vez muy gratificante. Conoces a personas de todo tipo, desde el que viene del campo para coger setas o espárragos para llevar a casa. Y un sombrero con arte y señorío el de Blas Escalona, mi padre. Y el mejor relaciones públicas , Antonio Hidalgo, mi suegro. Y María mi suegra la mejor cocinera. Porque jamás se puede olvidar a nuestros mayores. Un reconocimiento para mi marido. Andrés Hidalgo que me dejó lo mejor, tres hijos maravillosos con sus familias y un buen recuerdo”.

Tras el pregón comenzó la coronación de las reinas y la imposición de bandas a las distintas cortes tanto a la infantil como a la juvenil. En primer lugar se coronó a la reina infantil de manos de la delegada de Festejos, Carmen Roldán, quien impuso la corona a Lola Acosta Sainz, del colegio San Ramón.

Luego cada uno de los acompañantes fue subiendo a imponer la banda a la corte de honor infantil compuesta por Lola Espinosa Becerra, del colegio San Isidro; Lola Cenizo Corbacho, del colegio San Isidro; Carmen Mera Jiménez, del colegio Luis Lamadrid; Aitana Rios Sánchez, del colegio Luis Lamadrid; Susana Espinosa Conde, del colegio don Juan González; y Ainara del Río Correro, del colegio don Juan González.

A continuación, fue el turno de la coronación de la reina juvenil de la feria a cargo del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, quien impuso la corona a Marta Aragón Rodríguez. Cada acompañante impuso la banda a la corte de honor compuesta por: Miriam Perea Campos, y la segunda dama de honor es Noelia García Ruiz, y el resto de damas Lida Ruiz Candela; Adriana Vallecillo Mateo; Laura Castro Rodríguez y María Torre de los Santos.

El acto se cerró con el himno de Andalucía interpretado por la banda de música de Los Barrios.

Tras la coronación tuvo lugar una de las sorpresas de la noche con la proyección del vídeo mapping para desplegar una animación e imágenes sobre la fachada principal de la Torre de la Iglesia. Fue un espectáculo inédito, original y especial que se preparó en la fachada de la Torre de la Iglesia para explicar y recuperar la historia de la propia torre y los orígenes del municipio de Los Barrios.

Tras el acto de coronación comenzó la gran cabalgata que recorrió las principales calles del municipio. Seis carrozas y más de 3.000 kilos de caramelos junto a animaciones gigantes y personajes de animación fueron el deleite de los cientos de vecinos que se agolpaban en las calles para disfrutar del ambiente y coger los miles de caramelos que se lanzaron.