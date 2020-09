El Ayuntamiento de Los Barrios ordena un pago a proveedores de casi 500.000 euros

El Ayuntamiento de Los Barrios ha afrontado un nuevo pago a proveedores que alcanza casi el medio millón de euros. La delegada de Economía y Hacienda, Isabel Calvente, ha anunciado este sábado que el Consistorio ha pagado 483.404 euros, una suma destinada a aportar liquidez principalmente a autónomos y pymes.

"Vamos a seguir agilizando los pagos a proveedores y continuar autorizando nuevos pagos durante las próximas semanas, que se sumarán a estas cantidades", ha asegurado Calvente. La edil ha señalado que "en el primer semestre del año se ha abonado a proveedores 5,6 millones de euros y a día de hoy la deuda con proveedores está en torno a los 2 millones de euros. No olvidemos que la deuda a primero de año con los proveedores era de más de 6 millones. El tiempo de pago es de 120 días y estamos en la vía de reducirlo más”.

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento barreño entiende que el equipo de Gobierno ha dado un giro en este asunto: "Estamos en el camino de que el periodo de pago a proveedores ya no sea noticia negativa en este Ayuntamiento, sino que sea una buena noticia. Recordamos que cuando llegamos a este Consistorio en junio de 2011, los proveedores tardaban en cobrar años, algunos sin esperanza de cobrar, y las empresas no querían trabajar para el Ayuntamiento, ese es el panorama que no dejó la brillante gestión del PSOE", ha cargado.

"Después de un duro trabajo hemos conseguido revertir la situación totalmente. Pagar rápido es importante, por un lado, porque facilitamos el día a día de nuestros proveedores, sobre todo, a los más pequeños, muchos de ellos locales y que lo están pasando mal por el tema de la Covid-19; por otro, porque de esta manera vamos cumpliendo con el plan de ajuste", ha sentenciado.