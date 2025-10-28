WISeKey renueva su antena sobre el Ayuntamiento de La Línea antes de lanzar una nueva remesa de satélites

La compañía suiza WISeKey ha renovado su antena instalada sobre el edificio del Ayuntamiento de La Línea como parte de su apuesta por el asentamiento tecnológico en la ciudad. La actualización se produce días antes de un nuevo lanzamiento espacial previsto para el 10 de noviembre, cuando la firma pondrá en órbita una nueva oleada de satélites dentro de su proyecto WISeSat.Space, con el que completará su constelación en órbita baja.

El nuevo despliegue incorporará el SEALSQ Quantum Shield Chip, un dispositivo de ciberseguridad postcuántica desarrollado por su filial SEALSQ, capaz de ofrecer protección avanzada frente a interceptaciones o ataques en las comunicaciones satelitales. La compañía liderada por el empresario linense Carlos Creus Moreira subraya que esta tecnología responde a los riesgos detectados recientemente en el sistema global de comunicaciones, donde investigadores demostraron que era posible interceptar datos sensibles con equipos de bajo coste.

La antena linense forma parte de la infraestructura terrestre de la WISeSat.Space Ground Station y ha renovado la instalada hasta ahora sobre el edificio consistorial linense. El enclave opera como nodo de control y seguimiento de nanosatélites y picosatélites. Dotada con antenas de alta ganancia y sistemas seguros de comunicación en bandas UHF y S, la estación permite un control autónomo y en tiempo real de las misiones en órbita baja (LEO), asegurando la integridad de los datos y la eficiencia operativa del sistema.

WISeKey mantiene una sólida vinculación con Andalucía, donde proyecta la construcción de un Centro de la Cuarta Revolución Industrial, el proyecto LLG4IR.com, un nexo situado entre La Línea y Gibraltar orientado al desarrollo de inteligencia artificial, blockchain y ciberseguridad aplicada al espacio. Además, la compañía trabaja de la mano de la española Fossa Systems (presidida por el también linense Julián Fernández) en el lanzamiento de nanosatélites a bordo de cohetes de SpaceX.

“Estamos construyendo una base segura y confiable para la próxima generación de comunicaciones espaciales”, señaló Moreira, quien considera a La Línea un punto clave en su red global de operaciones seguras.