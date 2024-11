La Línea/En La Línea, como en tantas otras ciudades, la entrada y salida de los colegios formaba un atasco en varias calles por la consabida costumbre de los padres y madres de querer dejar a los niños en la misma puerta. Entonces, el Ayuntamiento ideó una zona de aparcamiento temporal en la que se permitía dejar el coche un momento para despedir al hijo lo más rápido posible sin dejar el coche en doble fila o, en el peor de los casos, en plena vía. Se llama Kiss and go y la idea fue bastante celebrada, excepto por una cosa: a mucha gente no le gustó que se empleara el inglés para definirla. El Ayuntamiento oyó las quejas y decidió rebautizarla para que todo el mundo lo entendiera: Besito y a juí.

En marzo, se introdujo la primera zona de este tipo en la avenida de España, junto al colegio Inmaculada. Ahora, el concepto se amplía a nuevas áreas cercanas a los colegios Salesianos y Huerta Fava, donde se han habilitado más de 80 plazas de estacionamiento limitado en el marco de una iniciativa de movilidad sostenible conocida como “Supermanzana”.

Con esta nueva norma, los conductores tienen permitido estacionar un máximo de un minuto en horarios clave (de 8:45 a 9:15 y de 13:45 a 14:15 en días lectivos) para que los escolares puedan bajarse o subirse rápidamente a los vehículos. Todo ello está indicado con señales verticales que incorporan el nuevo nombre, Besito y a juí, un guiño que ha sido bien recibido por muchos ciudadanos por su carácter cercano y arraigado en el habla popular.

Además del cambio de nombre, el proyecto incluye modificaciones en la circulación de las calles colindantes para mejorar la fluidez del tráfico. Se han implantado sentidos únicos en varias vías y se ha diseñado una gran rotonda que conectará las calles Jardines, Pinzones, Menéndez Pelayo y la avenida María Auxiliadora. Según el Ayuntamiento, esta reordenación no solo busca mejorar la movilidad, sino también recuperar espacio público, con la creación de nuevas plazas de aparcamiento.

Con este movimiento, La Línea no solo apuesta por mejorar la organización urbana, sino que se posiciona como una ciudad donde las soluciones prácticas pueden ir acompañadas de un toque de humor y cultura local.