El concurso infantil, la Tagarniná Flamenca y el desfile final pusieron el broche a dos semanas de coplas y disfraces

El Carnaval ha vuelto a latir con fuerza en La Línea de la Concepción durante casi dos semanas de coplas, convivencia callejera y tradición. La edición 2026 del Carnaval de la Concha Fina se despide este domingo 22 de febrero con una jornada multitudinaria en la Plaza Fariñas y la gran cabalgata por el centro de la ciudad, poniendo el broche festivo a unos días en los que la cultura popular linense volvió a demostrar su vitalidad.

El domingo se vivió como una auténtica fiesta popular desde el mediodía. A las 12:00, la Plaza Fariñas se llenó de color con el Gran Concurso de Disfraces Infantil, donde la imaginación de los más pequeños fue protagonista tanto en la modalidad individual como colectiva.

A las 14:00, la Peña Flamenca Cultural Linense celebró la 23ª Tagarniná Flamenca aportó el toque musical y tradicional, reuniendo a vecinos y visitantes en torno al cante y la convivencia.

Pero el momento más esperado llegó a las 18:00 con la Gran Cabalgata de Carnaval. Carrozas, agrupaciones locales, charangas, familias disfrazadas y grupos festivos recorrieron las calles desde la calle Clavel hasta la avenida España, en un desfile animado por la música, el ingenio y el humor. Durante el recorrido se celebró el concurso de disfraces de adultos, que volvió a destacar por la creatividad de los participantes.

La despedida oficial tiene lugar a las 20:00 en la Plaza Fariñas con el acto final de la Concha Fina, símbolo del carnaval linense. Entre aplausos, música y emoción, la ciudad dijo adiós a unas fiestas que han vuelto a reunir generaciones en torno a la sátira, la convivencia y la identidad local.

Con el eco de las coplas aún resonando en las calles, La Línea cierra su Carnaval 2026 reafirmando una tradición que sigue creciendo y adaptándose sin perder su esencia.

Las fiestas arrancaron el 9 de febrero en la Peña Flamenca Cultural Linense con la presentación oficial del Carnaval 2026. Allí se dio a conocer el cartel anunciador, los pregoneros Roberto Arenillas Sánchez y Francisco Javier Ramos Valencia, así como la Diosa y Ninfas del carnaval. El acto concluyó con el sorteo del orden de actuación del concurso y un ensayo general de las agrupaciones.

El 14 de febrero, también en la Peña Flamenca, el carnaval mostró su lado más social. La degustación de paella reunió a aficionados y carnavaleros antes de una mesa coloquio dedicada al pasado, presente y futuro del carnaval linense, en la que participaron figuras históricas y actuales de la fiesta. La jornada terminó con actuaciones que adelantaron el ambiente que se viviría durante la semana.

El Teatro Paseo de La Velada acogió las tres semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones entre los días 16 y 18, con repertorios cargados de humor, crítica y actualidad. El 19 de febrero llegó uno de los momentos más esperados: el pregón, donde los pregoneros ensalzaron la identidad carnavalesca local.

La Gran Final del 20 de febrero llenó el teatro y confirmó el alto nivel de las agrupaciones participantes, consolidando al certamen como uno de los ejes culturales del carnaval.

El sábado 21 trasladó la fiesta al exterior. Desde la mañana, el mercado provisional y la Plaza Fariñas acogieron actuaciones carnavalescas y animación infantil. Por la tarde, comparsas y chirigotas locales actuaron en la carpa instalada en la plaza, antes de la esperada actuación de la chirigota del Sheriff, Los Semicuraos, que dio paso a una noche de coplas por distintas calles del municipio.