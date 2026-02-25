"No se pierde el recinto ferial". Juan Franco ha garantizado la Feria de La Línea de la Concepción se queda donde está y espacio más que suficiente para otros proyectos. El alcalde ha salido al paso tras la polémica generada, principalmente en redes sociales, en torno a la cesión de terrenos municipales al Ministerio de Hacienda en la zona de la frontera con Gibraltar que se transformará tras la puesta en marcho del tratado que acabará con la Verja.

En un vídeo grabado desde las inmediaciones de la frontera con el Peñón, el regidor ha querido “puntualizar” el alcance real de la operación que avanzó el pasado martes, cuando informó de la cesión de 1.800 metros cuadrados con el objetivo de desdoblar el vial que conectará la aduana española con las instalaciones aeroportuarias de Gibraltar. “A raíz de cierta polémica que se suscitó en redes sociales respecto de lo que es la cesión del suelo que ha efectuado el Ayuntamiento para lo que es la conexión de las instalaciones de aduana con el territorio gibraltareño, me gustaría puntualizar lo siguiente”, señala.

Franco explica que la superficie cedida de 1.800 metros cuadrados forma parte de una parcela mucho mayor, de más de 60.000 metros cuadrados. “Estaríamos hablando de 1.800 metros cuadrados, una cesión mínima sobre una parcela de más de 60.000”, subraya, insistiendo en que el impacto sobre el conjunto del espacio es reducido.

El alcalde detalla que el terreno, actualmente vallado, se destinará a la construcción de un nuevo vial que permitirá enlazar las instalaciones de la aduana española con el territorio gibraltareño. “Ese espacio es el que se cede para la construcción del nuevo vial y que acabará conectando las instalaciones de aduana española con lo que es el territorio de Gibraltar”, explica mientras muestra la zona por la que circulan camiones desde territorio español hacia la colonia británica.

El primer edil ha despejado dudas sobre el futuro del recinto ferial, una de las principales preocupaciones expresadas en redes. “No se pierde el recinto ferial, nos va a quedar espacio más que suficiente para cuando tengamos el desarrollo del centro tecnológico en este espacio”, afirma.

Para Franco, la operación representa “una oportunidad histórica, única” para avanzar en la solución de los problemas derivados de la conexión fronteriza. En este sentido, sostiene que la iniciativa permitirá “colaborar en la solución de un problema que nos afecta a la ciudad y a los linenses desde hace ya siglos”.

El alcalde concluye confiando en que sus explicaciones hayan aclarado la situación y rebajado la controversia generada en torno a la cesión del suelo.