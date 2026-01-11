El vertedero ilegal de ropa usada en La Línea sigue activo cuatro meses después de la denuncia ante el Seprona

Casi cuatro meses después de haber sido denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el vertedero ilegal de ropa usada localizado en el término municipal de La Línea de la Concepción continúa activo. Así lo denuncia este domingo Verdemar Ecologistas en Acción, que alerta de que la situación no solo no ha mejorado desde la denuncia presentada el pasado 28 de septiembre de 2025, sino que los residuos siguen esparcidos sin que se haya producido actuación efectiva alguna para su retirada o clausura.

Según la asociación ecologista, el enclave —situado en el antiguo vertedero del polígono del Zabal— sigue recibiendo y acumulando grandes cantidades de material textil, depositado de forma irregular y sin ningún tipo de control ambiental o administrativo. Verdemar ya advirtió en su momento de la entrada reiterada de camiones de gran tonelaje que descargaban ropa usada y restos textiles, generando un acopio masivo de residuos en una parcela que carece de autorización para la gestión de este tipo de materiales.

La organización subraya que estos vertidos incumplen de forma flagrante la normativa vigente en materia de residuos, al no contar con permisos municipales ni autonómicos y carecer de las medidas mínimas de seguridad y control exigidas por la legislación ambiental. A pesar de la denuncia formal y de la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil, el vertedero permanece sin sellar y los residuos continúan expuestos a la intemperie.

Verdemar recuerda además que no se trata de un hecho aislado. En los últimos años se han detectado varios vertederos ilegales de características similares en distintos puntos del Campo de Gibraltar, algunos de los cuales acabaron siendo investigados judicialmente por presunto delito ambiental en el Juzgado de Instrucción de Algeciras. Esta reiteración, advierte la asociación, apunta a un problema estructural y a la falta de una respuesta contundente por parte de las administraciones competentes.

“Estos vertidos ilegales de ropa usada no solo degradan gravemente el entorno y el paisaje, sino que suponen un serio riesgo ambiental y sanitario”, señalan desde Verdemar. Entre las consecuencias más graves, destacan la proliferación de plagas, el elevado riesgo de incendios, así como la posible contaminación de suelos y aguas subterráneas, en una zona ya especialmente castigada desde el punto de vista ambiental.

Ante esta situación, Verdemar Ecologistas en Acción exige una intervención inmediata para la clausura definitiva del vertedero, la identificación y sanción de las empresas o personas responsables de los vertidos y la restauración ambiental de los terrenos afectados. Asimismo, reclama un refuerzo de la vigilancia y del control para evitar que estas prácticas ilegales se consoliden en el territorio y vuelvan a repetirse en el Campo de Gibraltar.