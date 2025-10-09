Los vecinos de San Pedro en La Línea estallan: “El sorteo del asfalto no nos ha tocado”

La asociación de vecinos del barrio de San Pedro, en La Línea de la Concepción, ha expresado su malestar por el hecho de que ninguna de sus calles haya sido incluida en el séptimo plan de asfaltado que el Ayuntamiento está ejecutando en las últimas semanas. El tema centró la última reunión de su junta directiva, en la que analizaron distintos aspectos de la actualidad local.

“Ninguna calle del barrio de San Pedro ha sido incluida en este plan de asfaltado. Pero creemos que es un despropósito que no se haya incluido la calle Balmes”, lamentan desde la entidad vecinal. Explican que durante años se les ha informado de que el mal estado de la vía se debía a la necesidad de reformar la red de saneamiento, una actuación que —según el Ayuntamiento— debía acometerse antes del asfaltado. “Sin embargo, este verano, sin informar y de forma muy rápida, se hicieron tales trabajos. ¿Cuál es el problema ahora? ¿De verdad la descoordinación entre departamentos del Ayuntamiento es tal que no se sabía que se iban a hacer esos trabajos antes de sacar el contrato de asfaltado?”, se preguntan los vecinos.

La calle Balmes, denuncian, presenta desde hace años “un aspecto lamentable”, pese a ser una de las más transitadas del barrio y una conexión natural con el centro de la ciudad. Además, forma parte de los itinerarios procesionales de las hermandades del Perdón y Salud y del Abandono y Mayor Dolor, y en apenas unos metros concentra seis bloques de viviendas. “Visto lo visto, podemos asegurar que el sorteo del asfalto no nos ha tocado; tendremos que comprar más papeletas para el próximo”, ironizan desde la asociación, que ha remitido un escrito formal al Ayuntamiento y prevé iniciar una recogida de firmas entre los vecinos afectados.

La calle Balmes, en La Línea, donde no ha llegado el plan de asfaltado municipal. / Asociación vecinal del barrio de San Pedro

La queja no se limita a esta calle. La asociación vecinal subraya que hay otras vías “en pésimas condiciones”, como González de la Vega —“un mar de baches”— o Santa Ana, donde tras una intervención en la red de saneamiento en 2022 “aún continúa el parche”. También lamentan el abandono de las calles Emilia Pardo Bazán, Murillo y Turia. “Son tres pasajes donde, es verdad, vive poca gente, pero pagan sus impuestos igual que todos los linenses. Hay muchas personas mayores que deben ir esquivando grietas y boquetes, y además el tráfico es intenso porque en calle Murillo está una de las pocas bolsas de aparcamiento que quedan en el barrio, y es de las escasas calles de arena que sobreviven en el casco urbano”, explican.

La entidad recuerda que en marzo de 2024 ya remitieron un escrito firmado por la mayoría de los vecinos de los tres pasajes, e incluso la concejala de Infraestructuras, Yolanda Fernández, visitó la zona para comprobar su estado. “Un año y medio después, nada”, lamentan.

El malestar vecinal también alcanza otros ámbitos. “Los arreglos de zonas verdes o ajardinadas aquí no los vemos porque no tenemos. Tampoco los emprendidos en parques infantiles. Ni el nuevo mobiliario urbano. Sentimos que existe un abandono del barrio por parte del Ayuntamiento. No son muchas las cosas que tiene que arreglar el gobierno local en San Pedro, y a pesar de ello, no las arregla”, concluye la asociación.