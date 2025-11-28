La Universidad Menéndez Pelayo de La Línea debatirá sonbre las relaciones España-Reino Unido en torno a Gibraltar

La sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en La Línea ha programado para este mes de diciembre una variada agenda de actividades que combina formación académica, divulgación científica, arte y música, reforzando su compromiso con la vida cultural y educativa de la ciudad.

Uno de los platos fuertes llegará el lunes 9 de diciembre, día en que a partir de las 18:00 se celebrará en la sede de la UIMP, en la calle Clavel número 73, la jornada “Relaciones España/Reino Unido en relación con Gibraltar: Análisis de Prosperidad Compartida”, dirigida por Pilar Rangel Rojas, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga.

Durante el encuentro, los alumnos presentarán un trabajo en el que analizan la relación de Reino Unido y Gibraltar con España y con la Unión Europea, así como el concepto de “prosperidad compartida”.

Ese mismo día, a las 20:30, el Museo Cruz Herrera acogerá la renovación anual de la exposición “Vísteme. De la Alta Costura al Arte”, galardonada con el Premio Especial del Público 2025 del certamen EXPONE. El comisario de la muestra, Fernando Saavedra, realizará una visita guiada en una edición que este año se centra en modelos dedicados al color negro y a la fiesta.

El 11 de diciembre, a las 19:00, y nuevamente en la sede de la UIMP de La Línea, se ofrecerá la conferencia “Ni de Venus ni de Marte (Altas Capacidades)”, a cargo de Noelia Valle Ruiz, diplomada en Altas Capacidades.

En la misma se abordará cómo identificar las características de estas personas, los riesgos de un diagnóstico tardío o erróneo, la posibilidad de sufrir acoso escolar y la importancia de las medidas de intervención y del papel de las familias.

Finalmente, el 19 de diciembre, a las 20:30, la Iglesia de la Inmaculada Concepción será el escenario del tradicional Concierto de Navidad, interpretado por la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de La Línea bajo la dirección de Daniel Cruañes, poniendo el broche musical a la programación de diciembre.

Con estas propuestas, la UIMP de La Línea refuerza su papel como motor cultural y académico en el Campo de Gibraltar, acercando a la ciudadanía iniciativas de calidad y acceso abierto al conocimiento.