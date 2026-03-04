La última obra del imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte ve la luz en la Iglesia de San José de La Línea

El altar mayor de la Iglesia de San José custodia un hito histórico para el patrimonio de La Línea. La presentación y bendición de la imagen de San José no solo enriquece el inventario artístico del templo, sino que proyecta a la barriada de Periáñez como el escenario elegido para que la última voluntad creativa del maestro Luis Álvarez Duarte vea finalmente la luz.

Este acontecimiento, que ha congregado a la comunidad parroquial y al mundo cofrade desde hace días, supone el cierre de un ciclo iniciado por el imaginero sevillano poco antes de su fallecimiento en 2019. La obra, que ya preside la sede canónica de la Hermandad de la Oración en el Huerto, es el resultado de un proceso de continuidad artística de primer nivel.

Detalle de la imagen / Manu Romero

Aunque la talla fue iniciada por las manos de Álvarez Duarte en octubre de 2018, ha sido su discípulo Ventura Gómez Rodríguez quien ha asumido la responsabilidad de finalizar este proyecto póstumo. La imagen del Santo Patriarca aparece tallada íntegramente en madera de cedro, presentando unas vestiduras esculpidas que destacan por su cuidada policromía.

El trabajo de acabado incluye un delicado estofado en oro fino, elementos que dotan a la pieza de una expresividad y riqueza ornamental propias de la mejor tradición andaluza.

Este estreno patrimonial en la Parroquia de San José se formalizó durante una Eucaristía de gran calado institucional, presidida por Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez, Administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz.

Con la llegada de esta talla, el templo linense no solo afianza la devoción de sus fieles en el corazón de Periáñez, sino que eleva su prestigio artístico al situarse a la altura de otras sedes locales que albergan firmas de la talla de Ortega Brú, Castillo Lastrucci o Navarro Arteaga.

Se trata, en definitiva, de una página de oro para la historia del barrio, que desde ahora guarda un legado de valor incalculable para la memoria colectiva de la ciudad.