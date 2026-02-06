La UFP denuncia inundaciones en la Comisaría de la Policía Nacional de La Línea: “Los agentes trabajan con los pies en el agua”

Un agente, rodeado de agua y con los pies en cubos dentro de la comisaría.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado este viernes el “estado lamentable” de la Comisaría de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción, donde los agentes, asegura, se ven obligados a trabajar en dependencias inundadas cada vez que se producen lluvias intensas. El sindicato alerta de que no se trata de un hecho puntual, sino de una situación recurrente que se repite desde hace años.

Según la UFP, los vestuarios de la comisaría se convierten en una auténtica piscina tras los temporales. “Policías trabajan con los pies en el agua cada vez que llueve”, señalan en una nota de prensa, en la que califican la situación de “inaceptable”.

Desde la organización sindical explican que los agentes se ven obligados a improvisar soluciones para poder continuar con su jornada laboral. “Hay compañeros con los pies metidos en cubos para intentar secar o evitar el agua, suelos anegados, mangueras y escobas improvisadas como única solución”, denuncian. A su juicio, “esto no es una anécdota, es la cruda realidad que se repite cada vez que llega un temporal”.

Un agente, rodeado de agua y con los pies en cubos dentro de la comisaría. / UFP

La UFP advierte, además, de los riesgos para la salud y la seguridad laboral que supone trabajar en un ambiente de humedad constante. “No es normal que en un país que se supone del primer mundo los policías tengan que desempeñar su trabajo con riesgo de resbalones, hongos y deterioro del material”, afirman. “Hay afluentes en España con menos caudal que el que ahora circula por dentro de esta comisaría”, ironizan.

El sindicato también carga contra el Ministerio del Interior, al que acusa de desatender de forma sistemática las condiciones laborales de los agentes. “No solo se ignoran reivindicaciones históricas como la equiparación salarial, la consideración de profesión de riesgo o la jubilación, sino que se permite que instalaciones clave se conviertan en ruinas acuáticas sin inversión ni mantenimiento urgente”, critican.

Ante esta situación, la Unión Federal de Policía exige “una actuación inmediata para reparar y sellar las filtraciones” y reclama “una inversión real y no parches”. Además, advierten de que estarán vigilantes: “Desde la UFP observaremos muy de cerca las medidas que se adopten ante una situación que es claramente inaceptable”.