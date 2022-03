La Línea celebra este fin de semana el Tutti Frutti Festival con música en vivo, mercadillos y baile swing

La Línea vivirá este fin de semana el Tutti Frutti Festival, cita que se celebrará en las calles López de Ayala y Duque de Tetuán y que contará con música en vivo, mercadillos vintage y baile de swing.

En la presentación de este evento han participado el alcalde, Juan Franco; el concejal de Mercados y Comercio, Alejandro Azuaga; el presidente de la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (Alaho), Santiago Macías, y el propietario del pub Tpop, Miguel Ángel García, del que surgió la idea antes de la pandemia, aunque tuvo que suspenderse a consecuencia de la crisis sanitaria.

El festival se celebrará ahora con la colaboración de diferentes establecimientos de la ciudad, como Tabanco Canaya y Vogg, entre otros, y contará con actuaciones musicales en vivo gratuitas. El viernes, 1 de abril, en Tpop, a las 22:00 tendrá lugar la actuación de La Perra Blanco Trio. El sábado será la mayor parte de los conciertos. El primero está previsto a las 16:30 con e Howlin' Raamblers, también en Tpop. A las 18:30 en Vogg será la actuación de Johny Moon & The Selenitews, a las 20:00 The Sun Williams Session en El Tabanco Canaya y The Sun Elvis Tribute Band actuará a las 22:00 en Tpop. El domingo a las 17:00 actuará Rockin Bumpers en Vogg. La entrada será libre hasta completar aforo.

Además, pincharán música DJ Teddy vs Miquelo Dibari en Tpop entre los conciertos y DJ Scooby y la asociación La Comarca del Swing, colectivo de baile de Algeciras, actuarán al aire libre y enseñará a quien lo desee el baile del swing desde las 13:00 en la calle Duque de Tetuán.

La cita contará con food trucks con distintos tipos de comida y habrá un mercadillo vintage con ropa y complementos pin up, además de un stand de Retromila & Kiss Me.

Las calles López de Ayala y Duque de Tetuán permanecerán cerradas al tráfico durante la jornada del sábado para propiciar un mayor disfrute de los ciudadanos. La iniciativa ha sido muy bien valorada tanto por el alcalde como por el concejal de Mercados y Comercio, que han felicitado a los organizadores y la colaboración del sector hostelero de la ciudad, confiando en que se consolide en los próximos años y que permita contar con un nuevo fin de semana repleto de actividades.