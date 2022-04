Morante, Pablo Aguado y Juan Ortega: el tridente del temple reinaugurará este sábado El Arenal

Apuesta fuerte por la tauromaquia la que se ha realizado en La Línea de la Concepción de cara a este presente año 2022, tanto por parte del Ayuntamiento en lo que a la remodelación del coso se refiere como por parte del empresario, y también matador de toros, Curro Duarte, por conseguir que esta reinauguración de la plaza la lleven a cabo tres toreros que, en suma, conforman uno de los carteles más cotizados y demandados por los aficionados esta temporada.

La Línea merecía este esfuerzo; si bien es cierto que no ha dejado de dar festejos taurinos, únicamente las dos pasadas temporadas, 2020 y 2021, a causa de la pandemia, también lo es que esta plaza de toros merecía volver a la categoría de antaño y parece ser que así va a ser. No obstante, desde hace varios años existía esa intención de remodelar la plaza, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha llevado a cabo de forma más que destacable.

Hasta aquí todo ha resultado un éxito, pero contamos con que una vez arranque el paseíllo continúe la senda exitosa y esta corrida de reinauguración sirva de revulsivo para despertar a la afición linense. El cartel bien lo merece, un cartel sevillano por excelencia y que, para tomar clara conciencia de su categoría, por si quedasen dudas, será el mismo que este Domingo de Resurrección inaugurará temporada en La Maestranza de Sevilla.

Poco cabe decir de Morante de la Puebla que no sepamos. El año pasado bordó una temporada como casi no se le recuerda otra, se echó la temporada a la espalda, se abrió a diferentes encastes ganaderos en sus carteles; su toreo, con su magia de siempre, viene aderezado con nuevos retazos de inspiración, de un torero que se encuentra en momento de gracia al que le salen las cosas y al que la gente quiere ver. Este año seguramente superará las 100 corridas toreadas y esperemos que pueda firmar una de sus grandes obras en El Arenal.

El toreo se ralentiza en las muñecas de Juan Ortega y Pablo Aguado. Dos toreros de marcada personalidad pero con algo en común, el temple. La cadencia y despaciosidad con la que manejan las telas y ligan las embestidas llega a poner los vellos de punta ante la belleza del toreo que dibujan, mayor si cabe cuando les nace a cámara lenta. No importa si hablamos de capote o de muleta, ambos saben lo que es poner bocabajo una plaza esbozando el toreo de recibo a la verónica y hacerla crujir rematando con esa gracia sevillana que les caracteriza.

No quiero adelantarme, pero sí ponerles en la boca el dulce para que los que se decidan a acudir esta tarde vayan con la intención de degustar el toreo como se paladea un buen vino. Yo creo que es la jornada perfecta para planearla así, que es como los aficionados nos montamos un gran “día de toros”. Una previa, almuerzo con buen maridaje y una tarde de toros, siempre en buena compañía. Mis mejores deseos para este reestreno linense.