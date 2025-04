El SUP denuncia el peligroso deterioro de la Comisaría de la Policía Nacional de La Línea tras sufrir desprendimientos en su fachada

La Línea/El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de La Línea de la Concepción ha denunciado públicamente el grave estado de deterioro de la actual Comisaría de Policía Nacional después de que haya sufrido el desprendimiento de varios fragmentos del balcón situado sobre la puerta de acceso al servicio de DNI y a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. El SUP señala que este incidente obligó a acordonar la entrada principal y a desviar el acceso de los ciudadanos por la puerta trasera destinada a vehículos policiales y requirió la presencia de los bomberos para realizar tareas de mantenimiento de emergencia para evitar más desprendimientos.

El SUP señala que este nuevo episodio "pone de manifiesto el riesgo constante al que se enfrentan tanto los funcionarios policiales como la ciudadanía que acude a estas instalaciones". "Llevamos años alertando sobre el estado ruinoso de este edificio, que presenta problemas estructurales graves: techos con amianto, falta de agua caliente, ventanas sin persianas, calabozos que se inundan y un sinfín de deficiencias que afectan a la seguridad y dignidad del servicio policial", recuerda el sindicato.

Aunque el Gobierno haya respondido al PP recientemente que prepara la licitación de la nueva Comisaría, el SUP lamenta que su construcción "es una promesa largamente postergada". "Aunque el Ayuntamiento cedió en 2022 una parcela de 4.000 m² en la calle Sevilla para este fin, y los Presupuestos Generales del Estado contemplan una inversión de 100.000 euros en 2024 y 1,2 millones en 2025, a día de hoy no se han iniciado las obras", recuerda el SUP, que exige al Gobierno de España y a las administraciones competentes "que dejen de mirar hacia otro lado y actúen con urgencia para garantizar unas condiciones laborales y de atención al ciudadano dignas y seguras". "La situación actual no solo es insostenible, sino que representa una amenaza real para la integridad física de quienes trabajan y acuden a esta comisaría", sentencia el SUP.