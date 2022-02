La ONCE reparte 245.000 euros con siete cupones premiados en La Línea

El sorteo de la ONCE celebrado en la noche del jueves 3 de febrero ha repartido 245.000 euros en La Línea de la Concepción, donde Eduardo Antonio Ledesma ha vendido siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la ciudad. El número premiado ha sido el 79.261 y La Paga ha caído en la serie 033.

Ledesma, que es vendedor de la ONCE desde 2011, tiene su punto de venta ubicado en la calle Doctor Villar esquina con la calle Sol. “Estoy muy contento de haber dado el premio sobre todo por la gente porque el 99% están todos necesitados. Y esto sube la moral que buena falta hace en estos momentos”, decía esta mañana de viernes de Cuponazo en la ONCE. “La verdad es que sí me va a dar un pequeño empujoncito a las ventas y a la gente también”, comenta entre las primeras felicitaciones que recibe de sus clientes.

El cupón del sorteo de la ONCE del 3 de febrero estaba dedicado a la Fiesta de Los negritos de San Blas en Montehermoso (Cáceres) y ha dejado otros dos cupones premiados con 35.000 euros, a través de un bono electrónico, en Conil de la Frontera, donde Lourdes Horrillo dio la suerte a dos vecinos en la calle Antonio Ligero, la misma vendedora que repartió dos millones de euros en Conil en julio de 2020. El resto de premios del sorteo de este jueves han tenido como destino Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.