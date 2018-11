Los sindicatos del hospital de La Línea vuelven a pedir la división del área sanitaria

Las organizaciones sindicales del hospital de La Línea vuelven a demandar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el área sanitaria del Campo de Gibraltar se divida en dos, tal y como se comprometió la gerente del SAS, Francisca Antón, “tras la realización de una auditoría sobre la viabilidad de la separación”. Los sindicatos señalan que Antón se comprometió en contestarles el pasado mes de septiembre “tras varios plazos incumplidos”.

La Junta ya indicó en julio de 2017 que no tenía inconveniente en aceptar esta segregación, pero la medida no se ha puesto en marcha casi un año y medio después. La consejera de Salud, Marina Álvarez, así lo indicó en comisión parlamentaria. "Si la gran mayoría de profesionales lo quiere así, por nuestra parte no hay problema. Ya se trasladó a la gerente del área (Carmen Montaño) para que lo trate y que haya un equipo directivo en cada hospital. Que cada centro trabaje de forma independiente su identidad puede ser positivo", afirmó.

Ante este “silencio”, los sindicatos CSIF, Satse, Sindicato Médico, CCOO, UGT y Usae exigen una respuesta “inmediata” porque, según señala, la situación de los trabajadores “empeora día a día”. “Tenemos nuevas instalaciones, pero solo ha sido un traspaso de centro y seguimos manteniendo la misma plantilla. No se han tenido en cuenta las dimensiones de las instalaciones, que dan lugar a la separación de servicios que antes estaban unidos, lo que conlleva un aumento de necesidades”, alertan los representantes de los empleados.

Las secciones sindicales señalan que en algunos servicios la plantilla ha disminuido con respecto al antiguo hospital, “como ha ocurrido con los facultativos y en otros sectores profesionales, en los que existe una deficiencia por la falta de cobertura, que es suplida por los propios profesionales de cada unidad”. Esta situación provoca que los trabajadores tengan que aumentar la carga laboral.

Los sindicatos señalan a Francisca Antón y a la dirección del área sanitaria, con Carmen Montaño a la cabeza, “ya que el subgerente del hospital de La Línea, Antonio González, se encuentra limitado en sus decisiones porque la última palabra la tiene Carmen Montaño”.