El Sindicato Unificado de Policía se suma a la petición de Franco para una rebaja del IRPF en La Línea

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de La Línea de la Concepción se suma a la solicitud realizada por el alcalde, Juan Franco, de una rebaja fiscal en el IRPF para los trabajadores de la ciudad con el fin de amortiguar las consecuencias derivadas de la apertura de la Verja fronteriza con Gibraltar, tras el reciente acuerdo post-Brexit entre España, la UE y el Reino Unido.

Esta petición del alcalde, expresada en la entrevista concedida a Europa Sur publicada el pasado 8 de marzo, "aboga por bonificaciones significativas en el IRPF autonómico para residentes en el Campo de Gibraltar, responde a la necesidad de equilibrar la disparidad fiscal con el Peñón, donde los tipos impositivos son notablemente inferiores, y mitigar el impacto económico en miles de trabajadores transfronterizos", subraya el sindicato policial.

En particular, el SUP destaca "las dificultades que enfrentan los agentes de la Policía Nacional debido al alza descontrolado de los precios de la vivienda y alquileres, impulsado por la demanda de residentes gibraltareños que buscan opciones más asequibles en La Línea (donde, por ejemplo, un piso de 64 m² cuesta unos 110.000 euros frente a 318.000 euros en el Peñón). Muchos policías, con sueldos ajustados a la escala nacional, viven fuera de la ciudad y buscan alquileres, pero se encuentran con dificultades para acceder a viviendas decentes, obligados a compartir pisos o conformarse con opciones precarias en un mercado donde el metro cuadrado supera los 1.400 euros", sostiene.

"Esta rebaja del IRPF aumentaría significativamente su poder adquisitivo, permitiéndoles alquilar o comprar en mejores condiciones y fijar su residencia en La Línea, fomentando así la estabilidad familiar y profesional, como ya ocurre en Ceuta y Melilla", agrega el sindicato.

El SUP considera esta medida "no solo adecuada, sino plenamente en consonancia con su histórica demanda de declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES), un objetivo que este sindicato persigue desde hace varios años".

La ZES, explica el sindicato, contemplaría incentivos fiscales como la rebaja de IRPF, además de mejoras retributivas, dotación de medios y reconocimiento de la profesión policial como de alto riesgo, dada la exposición constante al narcotráfico y crimen organizado en la zona.