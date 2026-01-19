La Línea se detiene en silencio por la tragedia ferroviaria de Adamuz

La tragedia ferroviaria registrada este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida al menos a 39 personas y ha dejado 122 heridos, ha sacudido a toda España. Este lunes, a mediodía, las principales instituciones del país —estatales, autonómicas y locales— han guardado minutos de silencio en memoria de las víctimas, un gesto de respeto y recogimiento al que también se ha sumado La Línea de la Concepción.

A las puertas del Ayuntamiento, representantes municipales y vecinos se han congregado en silencio, reflejo de la honda conmoción provocada por un suceso que mantiene al país en vilo. El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, que cubría la línea Málaga-Madrid, descarriló e impactó frontalmente contra un Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, por causas que aún se investigan.

Según el último balance, 42 heridos permanecen hospitalizados, 13 de ellos en unidades de cuidados intensivos —entre ellos un menor—, y no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria de alta velocidad permanece suspendida al menos durante toda la jornada de este lunes entre Madrid y el Campo de Gibraltar (vía Algeciras), así como en las conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz y Granada. Una red paralizada por el luto y la incertidumbre, mientras el país entero guarda silencio.