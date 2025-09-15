La Roca: amor y crimen en el Gibraltar del cierre de la Verja, la nueva serie de ficción de Alexis Morante

Una historia de amor imposible, una muerte terrible que obliga a un guardia civil a aliarse con un contrabandista y, de repente, un candado que se cierra y dos ciudades hermanas que se ven divididas por el otro muro de la vergüenza de Europa. Hasta aquellos días en los que el dictador Francisco Franco cerró la Verja (8 de junio de 1969), y separó a familias y amigos de La Línea y Gibraltar durante 13 años, se trasladará el director algecireño Alexis Morante para su primera serie de ficción para la televisión: La Roca.

El proyecto, una creación de la gaditana Rocío Sepúlveda y el malagueño Raúl Mancilla con guion del algecireño Raúl Santos, supondrá también la primera serie de ficción en la que participa Canal Sur tras el éxito, hace doce años, de Arrayán. La serie, producida por Diffferent Entertainment y Womack Studios, cuenta con el respaldo del aclamado productor y guionista británico Ronan Bennett, con una extensa carrera en la creación de series de éxito internacional como Toy Boy.

Este lunes se ha anunciado el proyecto en el South International Series Festival de Cádiz. El año pasado fue presentado por Sepúlveda y Mancilla en la sección South Boost, que el festival dedica a las series andaluzas en fase de desarrollo. Tuvo un enorme éxito. Estaba en parte inspirado en el documental del mismo nombre estrenado en 2011. Se sabe que teendrá seis capítulos de 45 minutos cada uno que se rodará en el Campo de Gibraltar, pero de momento no hay ni fechas ni reparto. Será, explica Alexis Morante, "un thriller costumbrista" que pretende contar con fidelidad cómo y por qué surgió una enemistad a ambos lados de la Verja, donde antes no la había, a partir de las "decisiones de los gobernantes".

“La Roca tiene talento, tiene historia, tiene escenario. No van a faltar los buenos protagonistas, es más, los actores y actrices andaluces van a querer estar todos ahí”, explica Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión.

La historia

Gibraltar siempre había sido la puerta por la que los vecinos de Algeciras, La Línea, San Roque o Los Barrios tenían acceso a una vida lejana de la gris España de la época. Llegaban el pop británico, los avances tecnológicos y productos de alimentación e higiene con los que ni se soñaba en otras partes del país. Todo aquello se acabó aquel 8 de junio que dividió a una sociedad hasta entonces mezclada como una sola. La integración social, cultural y económica se rompió en pedazos. A esa Línea de la Concepción llega Manuel Guerrero, un capitán de la Guardia Civil de conducta intachable cuya hija, Lola, conoce en un guateque en La Línea, "entre twist, rock y flamenco" a Curro, miembro de una familia de ingeniosos estraperlistas linenses conocida como Los Vivos, y a su amigo Paul, hijo de una influyente familia gibraltareña. Lola se quedará embarazada y tendrá que esconderse en el Peñón cuando se produce una muerte. Después vendrá el cierre, otro crimen y una investigación que tendrán que llevar a cabo aliados imposibles.