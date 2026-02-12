El revolucionario plan del Hospital de La Línea que dispara un 70% la detección precoz de la enfermedad renal crónica

La Comisión de Salud Renal del Área Campo de Gibraltar Este, un grupo multidisciplinar integrado por profesionales de Análisis Clínicos, Atención Primaria, Nefrología y Medicina Interna.

La enfermedad renal crónica (ERC) avanza sin hacer ruido. No duele, no da síntomas claros en sus primeras fases y, cuando se detecta tarde, las consecuencias pueden ser graves. En el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, uno de cada cinco mayores de 45 años la padece. Entre los pacientes con diabetes, la cifra se dispara hasta un preocupante 33,6%.

Frente a esta realidad, un equipo multidisciplinar ha logrado cambiar las reglas del juego. El proyecto PIERCIA (Plan de Gestión Inteligente de la Detección, Evaluación y Seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica), desarrollado por profesionales del Área y coordinado desde el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, ha sido reconocido a nivel nacional como el proyecto más innovador en el ámbito Cardio-Renal-Metabólico en la convocatoria Acción, impulsada por AstraZeneca en colaboración con Wayra y Kunsenm.

Pero más allá del premio, lo relevante está en los resultados.

De depender del médico a un sistema que actúa solo

Hasta ahora, la detección de la enfermedad renal crónica dependía en gran medida de que el profesional solicitara manualmente determinadas pruebas. Esto provocaba que solo el 48% de la población de riesgo tuviera una evaluación completa.

La tecnología, en este caso, no sustituye al profesional sanitario. Lo respalda. Y, sobre todo, llega antes que la enfermedad

PIERCIA introduce un cambio estructural: desde principios de 2025, el Laboratorio Clínico del Área ha implantado un sistema automatizado capaz de actuar de forma autónoma ante cualquier analítica rutinaria.

El núcleo del proyecto es un motor de reglas clínicas que “piensa” por el sistema. Si un paciente cumple criterios de riesgo por edad o patología, se añaden automáticamente pruebas clave como la función renal o la determinación de albuminuria. Además, incorpora biomarcadores avanzados como la Cistatina C y aplica algoritmos de inteligencia artificial que clasifican el riesgo real de progresión según los estándares internacionales más actualizados.

En la práctica, esto significa que miles de pacientes que antes podían pasar desapercibidos ahora son evaluados de forma sistemática.

Más seguridad y menos pacientes perdidos

El sistema no solo detecta antes. También protege mejor.

PIERCIA revisa de forma automática la medicación activa del paciente y genera alertas cuando identifica fármacos potencialmente dañinos para el riñón o cuando es necesario ajustar dosis según la función renal.

Asimismo, permite localizar a pacientes en fases avanzadas que habían perdido el seguimiento sanitario. En estos casos, se generan consultas electrónicas automáticas con Nefrología, agilizando su atención sin demoras innecesarias.

El proyecto es fruto del trabajo coordinado de la Comisión de Salud Renal del Área Campo de Gibraltar Este, integrada por profesionales de Análisis Clínicos, Atención Primaria, Nefrología y Medicina Interna, en un modelo de colaboración transversal poco habitual en este tipo de iniciativas. Uno de los pilares de este equipo es el octor José Escribano Serrano, Premio Medicina Gaditana en la modalidad de atención primaria en 2023.

36.000 evaluaciones y un 70% más de detección precoz

En su primer año de implantación parcial, el sistema ha completado más de 36.000 evaluaciones renales y ha logrado incrementar un 70% la detección precoz de la enfermedad.

En una patología conocida como la “epidemia silenciosa”, anticiparse marca la diferencia entre un control estable y la progresión hacia estadios avanzados que pueden requerir diálisis o trasplante.

Con estos resultados, el equipo trabaja ahora para consolidar PIERCIA como un modelo exportable a otras áreas del Servicio Andaluz de Salud y del Sistema Nacional de Salud, situando al Campo de Gibraltar como referente en innovación clínica aplicada a la práctica real.