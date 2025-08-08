Un recorrido histórico por La Colonia, en La Línea, a través de un vídeo con fotos animadas por IA

La página de Facebook La Línea, que promociona el patrimonio y la memoria histórica del municipio, ha publicado en un vídeo elaborado con fotografías animadas mediante inteligencia artificial una pieza dedicada a La Colonia, uno de los barrios más tradicionales del municipio.

La barriada de La Colonia está situada la entrada al término municipal, viniendo desde Campamento y cruzando el puente Príncipe Alfonso. Según relata el vídeo, su nombre proviene de una antigua colonia de pescadores asentada a principios del siglo XX. La zona se encontraba separada de lo que hoy se conoce como Los Junquillos por el Cerro de las Latas y el Huerto Calderón, y al norte limitaba con la llamada “ciudad sin ley”.

En sus inicios, las calles eran de arena y predominaban las barracas de metal. La vida en el barrio carecía de alumbrado público, sufría inundaciones frecuentes y no contaba con servicios básicos, aunque los vecinos recuerdan una comunidad alegre y unida.

El vídeo narra cómo, en 1964, las calles se adoquinaron, se instaló el saneamiento y el alumbrado público, en unas obras que costaron casi nueve millones de pesetas. A partir de entonces comenzaron a derribarse muchas barracas y a construirse nuevas viviendas, mientras la avenida de España se llenaba de edificios modernos.

Entre los elementos destacados del barrio se menciona la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, con las imágenes de Nuestra Señora del Mayor Dolor y el Cristo del Abandono como titulares. También se recuerdan figuras populares como Pepe “el de las cabras”, el Pishushi que vendía carbón, el kiosco de la Trompa o el guardacalle que despertaba a los vecinos para que acudieran a trabajar a Gibraltar.

La producción concluye resaltando el carácter alegre y acogedor de La Colonia, considerada una parte viva de la historia de La Línea.