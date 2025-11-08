El recital de Remedios Reyes clausura el Congreso Antonio El Chaqueta en La Línea

Las conferencias se centran en el papel de la mujer en el flamenco mientras que el programa dedica sendos homenajes a Joaquín Vargas 'El Cojo de Málaga' y Francisca Santiago 'La Curra'

La Línea ha sido durante el fin de semana epicentro del arte jondo con la celebración de la sexta edición del Congreso Flamenco Antonio El Chaqueta y en el que el papel de la mujer en el ámbito flamenco ha sido el hilo conductor de buena parte de las intervenciones y ponencias. Además, el congreso ha rendido homenaje a dos figuras fundamentales de esta expresión artística: Joaquín Vargas Soto El Cojo de Málaga y Francisca Santiago Carmona La Curra, con sendas conferencias dedicadas a sus perfiles artísticos que continúan la línea de reconocimientos a personalidades ilustres iniciada en ediciones anteriores.

Entre el jueves y este sábado, el certamen se ha desarrollado en varios escenarios emblemáticos de la ciudad: el Teatro Paseo de La Velada, el Palacio de Congresos y la Unión Deportiva Linense. Además, el Museo Cruz Herrera acoge la exposición La Línea flamenca, del pintor Jesús Moreno Rodenas.

La jornada de clausura ha contado con un desayuno y visita guiada por los museos de la Peña Flamenca, seguida de una mesa redonda sobre La Curra, con la participación de su hijo y varios socios fundadores de la peña. Posteriormente, el profesor y aficionado Ramón Soler Díaz ha sido el encargado de exponer sobre La Repompa de Málaga y su influencia en La Línea de la Concepción.

El programa ha concluido con una mesa redonda sobre Las flamencas del Campo de Gibraltar, moderada por la periodista y escritoria María Jesús Corrales, y la tradicional degustación de potajes antes de la clausura y del recital final. La cantaora Remedios Reyes ha sido la encargada de poner el broche final al congreso, acompañada por Nono Reyes al toque y Tate y Cepa Núñez al compás.

En los días previos, la mujer fue protagonista de varias de las conferencias. La presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto Falcón, ofreció la ponencia Las mujeres en las peñas flamencas, presentada por el bailaor linense David Morales. Y el periodista y escritor Paco Vargas se encargó de recorrer la vida de El Cojo de Málaga, mientras que Lourdes Gálvez del Postigo disertó sobre La mujer en la historia del flamenco.