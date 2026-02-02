Reabierta la circulación rodada entre la Iglesia del Carmen y la rotonda del Tiburón, en La Línea

Este lunes ha quedado reabierto al tráfico rodado un vial de doble sentido en el Paseo Marítimo de Levante de La Línea, en el tramo que discurre entre la Iglesia del Carmen y la rotonda del Tiburón, frente al estadio, tras la culminación de una de las fases del proyecto que se está ejecutando en la zona, según informó el Ayuntamiento.

El otro tramo afectado permanecerá cortado al tráfico hasta la finalización completa de las obras, que comenzaron el pasado 19 de enero de 2026, por lo que este vial estuvo cerrado aproximadamente dos semanas.

En los últimos días, los trabajos se han centrado en labores de hormigonado y relleno, fundamentales para garantizar la estabilidad del vial, además de otras actuaciones con dificultades técnicas considerables, que culminaron positivamente. Estas tareas forman parte de un proyecto integral de mejora del paseo marítimo, aunque el Ayuntamiento no ha facilitado datos sobre el coste total de la intervención.