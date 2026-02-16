'Raíces Vivas': el proyecto linense que impulsa la sororidad artística en Andalucía

Lucía Ávila (1997), natural de La Línea de la Concepción, estudia actualmente la oposición para celadora. Mientras memoriza temarios y subraya apuntes, sus manos trabajan en silencio otra forma de conocimiento: la artística. “Yo nunca digo que soy ilustradora porque obviamente no lo soy. No tengo un título que lo acredite. Yo digo que dibujo”, afirma con una humildad que contrasta con la fuerza de su obra digital.

Autodidacta, sensible y observadora, Ávila lleva un año construyendo un camino propio en el arte digital. Primero fue Andalusian Punk, proyecto que recientemente la llevó a la Narnia Gallery Garden en Sevilla. Ahora da un paso más: Raíces Vivas, una serie de diez retratos acompañados de diez entrevistas a creadoras andaluzas —actrices, cantantes, escritoras, divulgadoras e incluso payasas— que busca visibilizar el talento femenino de la región.

La necesidad de verse y ver a otras

“¿De dónde viene esta idea? Pues viene de que, realmente, yo no tengo ningún tipo de visibilidad. Y, como yo también me dedico al arte, lo que quería es ayudarme a través de otras mujeres que también se dedican al arte, de que nos demos visualización mutua”, explica Ávila.

El punto de partida fue un retrato de la actriz Anaisa García. “Cuando hice el retrato, me di cuenta de que no era bastante. Porque lo bonito, en realidad, es que hablen y cuenten ellas un poco qué hacen, por qué lo hacen, por qué se dedican al arte, a la cultura. Entonces, pensé en hacerles unas minientrevistas”.

La idea se expandió rápidamente. Algunas de las artistas ya la seguía; otras contactaron con ella cuando su proyecto comenzó a circular. “Gracias a un amigo mío que canta en un grupo y compartió el proyecto, Raíces Vivas llegó a mucha gente. Muchos me escribieron preguntándome si podían participar”.

Durante dos meses, Ávila investigó el trabajo de cada una de ellas para construir un retrato y una conversación honesta. “He mirado sus canciones, las he escuchado, las he consumido, básicamente. Y ahí ha sido cuando más conectada he estado”.

Así nacieron los retratos de Romana Flores, Claudia GR Moneo, Sonia Youth, Carmen Xía, Marta Ocaña, Pepa Jiménez, Löa High, Susana Villegas, María Gazares y Anaisa García.

Sororidad ilustrada

“En todos los temas hay muchos referentes masculinos. Siempre se dicen nombres de hombres. Y sin embargo, hay muchas mujeres jóvenes moviendo la industria del arte”. Raíces Vivas funciona como un gesto reparador, un altavoz. Este es su homenaje, su modo autodidacta de darle visibilidad a estas artistas, que acaba convirtiéndose en algo mutuo. En sororidad.

Una de las ilustraciones de Lucía Ávila. / Lucía Avila (Andalusianpunk)

“Mi deseo sería exponerlo, sobre todo para que las chicas puedan verlo. Me gustaría que fuese en un sitio más central como Sevilla y poder hacer una quedada con todas ellas allí”, explica.

Entre las historias que más han resonado en ella está la de Pepa Jiménez, “una chavala que escribe, que es increíble”, y la de Claudia Moneo, “que es una chica de Jerez que se dedica a la divulgación junto a su abuela”. Todas ellas, desde distintas disciplinas, han tejido un mapa emocional y cultural que Ávila ha sabido traducir en color y trazo.

Una ventana abierta desde Instagram

Sin formación académica en artes, Lucía ha encontrado en las redes su motor y su escaparate. “Estoy agradecida por las oportunidades que me han llegado, aunque también soy consciente de mi suerte y que no es lo normal”. Su cuenta de Instagram, donde también vende ilustraciones personalizadas, ha sido fundamental: “Sin ellas no habría sido posible conocer a estas 10 artistas de distintas partes de Andalucía”.

El retrato de Claudia Moneo y su abuela. / Lucía Ávila (Andalusianpunk)

Su reivindicación es clara: “Hay que publicar a la gente menos conocida, sobre todo a los de tu tierra”.

Un cierre que es un comienzo

El 11 de octubre, Ávila cerraba el proyecto en redes con un texto que sintetiza su espíritu: “Con el último post (…) doy por terminado el proyecto ‘Raíces Vivas’, donde he querido dar voz y rostro a mujeres que enriquecen día a día el tejido cultural de nuestra tierra. Raíces Vivas termina aquí como proyecto, pero sigue latiendo en cada historia contada, en cada gesto, en cada semilla que hemos plantado juntas”.

Raíces Vivas no es solo una serie de ilustraciones. Es, en esencia, un acto de agradecimiento, una forma de resistencia cultural y un gesto de amor hacia quienes crean desde los márgenes.