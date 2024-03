Los policías reclaman cascos y escudos para la Comisaría de La Línea disfrazados de romanos

Si usted ha pasado en la mañana de este miércoles por la Comisaría de La Línea se habrá cruzado con un grupo de romanos. Son policías y están vestidos así para protestar por la falta de equipamiento adecuado para realizar sus tareas de seguridad ciudadana. Entre otros, cascos y escudos parecidos a los que llevaban las legiones de la antigua Roma. De ahí el disfraz, que es la última idea que han tenido después de solicitarlos por escrito en varias ocasiones durante los últimos cinco años.

Antonio Flores, secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía en Cádiz, explica que la performance no les hace gracia. Pero que no les queda otra porque pedirlo según los cauces reglamentarios no sirve de nada. "No nos hacen caso y es una emergencia que desgraciadamente ha hecho falta en otras ocasiones", subraya.

Flores se refiere, en primer lugar, a la ausencia de un grupo de Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en La Línea. Esta unidad se dedica a la prevención y restablecimiento del orden público cuando se encuentre en peligro la seguridad ciudadana. Los antidisturbios de toda la vida. Como no hay en La Línea, esta labor la realiza el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, que no sólo se encuentra "escaso de efectivos" sino que además tiene cascos y escudos "muy deteriorados y en desuso", además de que sus miembros no han recibido la formación necesaria para afrontar casos como los ocurridos en mayo de 2021, cuando las muertes de dos hombres en el mar, en una acción supuestamente vinculada a la actividad de las mafias del narcotráfico, generó una ola de disturbios nunca vista en la zona.

Flores afirma que esta necesidad no cubierta es la punta de lanza de una situación que el Ministerio del Interior no admite. "Estamos igual o peor que hace cuatro años, el ministro viene aquí y da su discurso, un discurso perfectamente planificado, diciendo que va a hacer unas inversiones económicas en la zona, dan unos números muy bonitos en un papel pero luego en el día a día los compañeros siguen igual. Todo se queda en promesas. Prometer y no cumplir", subraya el representante del SUP.