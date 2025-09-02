La Policía Nacional detiene en La Línea a un violento atracador tras robar en dos comercios a punta de pistola

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer dos atracos con violencia e intimidación con arma de fuego en establecimientos comerciales de La Línea de la Concepción. El individuo actuaba de manera rápida y violenta, generando una notable alarma entre los comerciantes de la localidad.

El primero de los hechos tuvo lugar el sábado 30 de agosto, a las 23:40, cuando un individuo con el rostro parcialmente cubierto irrumpió en un local empuñando un arma de fuego. El atracador exigió a la dependienta que le entregara la recaudación de la caja, consiguiendo sustraer el dinero.

El segundo atraco se produjo al día siguiente, el domingo 31 de agosto durante la tarde. El mismo ladrón, esta vez con el rostro descubierto y esgrimiendo la misma arma, volvió a amenazar a la empleada de otro local para que le entregara la recaudación, consiguiendo en esta ocasión un botín de 950 euros.

La investigación comenzó tras la primera denuncia y, aunque inicialmente se dificultó la identificación del autor debido a que llevaba el rostro cubierto, las imágenes de seguridad y la labor investigadora de los agentes permitieron localizar al responsable.

El detenido cuenta con antecedentes en La Línea por hechos de similar naturaleza. Su historial delictivo, sumado al empleo de la violencia y la intimidación, incrementaba el riesgo para comerciantes y ciudadanos, lo que hacía prioritaria su localización y detención.