La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre aparecido en la playa de Poniente de La Línea

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido este martes en la playa de Poniente de La Línea.

De momento no está confirmada la identidad del fallecido y, aunque todavía no hay descartada ninguna hipótesis, todo indica a que no se trata de una muerte violenta.

El cuerpo sin vida del hombre ha aparecido debajo de una de las torres de vigilancia de socorrismo del litoral linense.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y los servicios judiciales para proceder al levantamiento del cadáver, en presencia también del concejal de Playas del Ayuntamiento linense, Rafael León.