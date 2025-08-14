Dos detenidos por la Policía Local de La Línea con 2 kilos de hachís y metanfetaminas

La Policía Local de La Línea ha detenido a dos personas en sendas operaciones contra el tráfico de drogas. En la primera intervención, agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) localizaron y arrestaron el pasado sábado a una persona que llevaba 6,6 gramos de metanfetaminas. La detención se llevó a cabo en pleno centro de la ciudad, en la calle Doctor Villar.

En otro servicio, agentes de la misma unidad en un control rutinario de vehículos en la rotonda del Rocamar, interceptaron y detuvieron a otra persona con 2 kilogramos de hachís.

Se trata de las actuaciones relacionadas con delitos contra la salud pública, que en los últimos meses se han saldado con la detención de varias personas y la incautación de diferentes cantidades de drogas en distintos servicios.