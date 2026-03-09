Una policía que enseña defensa personal a más de 1.500 mujeres y un instituto pionero en igualdad reciben el Premio a la Mujer Linense

Una policía que ha enseñado defensa personal a más de 1.500 mujeres y un instituto referente en la formación en igualdad protagonizan este año los Premios a la Mujer Linense. La XIX edición de estos galardones ha reconocido a la oficial de la Policía Local Esther Requena García, en la modalidad individual, y al IES Virgen de la Esperanza, en la categoría colectiva.

El jurado, reunido este lunes, ha decidido distinguir la trayectoria de ambos por su compromiso con la igualdad y su impacto en la sociedad linense. Los premios se entregarán este martes a las 19:00 en el Palacio de Congresos, en un acto organizado por la delegación municipal de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

En el caso de Esther Requena, el jurado ha destacado tanto su trayectoria profesional como su implicación social. Madre de tres hijos y oficial de la Policía Local de La Línea —donde fue número uno de su promoción—, es una de las jefas de servicio más respetadas del cuerpo.

Desde 2005 forma parte de la Comisión Municipal de Igualdad y Género, colaborando en el diseño y desarrollo de políticas de igualdad en la ciudad. Además, gracias a su formación como cinturón negro de judo, ha impartido talleres de defensa personal femenina a más de 1.500 alumnas de institutos linenses dentro de la Oferta Educativa Municipal.

Estos cursos también han llegado a asociaciones y colectivos como Alborada, el Círculo Social de la Mujer Linense, Fakali o Nakera Romí, así como a víctimas de violencia de género y trata de seres humanos.

El premio colectivo ha recaído en el IES Virgen de la Esperanza, un centro que se ha convertido en referente provincial en materia de igualdad. Es el único instituto de la provincia de Cádiz que imparte el Ciclo Superior en Promoción de Igualdad de Género, una formación que desde el curso 2019/2020 prepara cada año a profesionales especializados en igualdad, violencia de género y coeducación.

El instituto cuenta además con una amplia trayectoria en el desarrollo de planes de igualdad y destaca por la aplicación de metodologías participativas que lo han convertido en un laboratorio de innovación coeducativa. A ello se suma una intensa colaboración con instituciones y entidades sociales de la comarca, entre ellas los ayuntamientos de La Línea y San Roque, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar o asociaciones como Fundación Secretariado Gitano, Betania, Aires, Algeciras Acoge, Roja Directa o Márgenes y Vínculos.

Premios escolares

En paralelo a estos reconocimientos, el jurado también ha fallado los premios de los concursos educativos convocados con motivo del 8M.

En el XI Concurso de Relatos para alumnado de 4º de ESO, el primer premio ha sido para Ana Milán López, alumna del IES Virgen de la Esperanza, por su obra Más fuerte de lo que parece. El segundo premio ha recaído en Sara Delgado Niebla, del colegio Providencia Sagrado Corazón, por Mi abuela Antonia, mientras que el tercero ha sido para Álvaro López Mena, del colegio San Juan Bosco, por Abuela Pasita.

Por su parte, Cayetana Álvarez Mejías, del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes, ha ganado el XV Concurso de Dibujo dirigido al alumnado de Primaria. El segundo premio ha sido para Elena Duarte Fernández, del CEIP Inmaculada, y el tercero para Sofía Cabello Llorente, del CEIP Buenos Aires.

El acto de entrega contará con la presencia del alcalde de La Línea, Juan Franco, y de la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Zuleica Molina. La ceremonia incluirá además la actuación de un dúo de violas formado por profesoras del Conservatorio, que interpretará Farruca, del compositor linense José Muñoz Molleda. La clausura correrá a cargo de la comparsa del colegio Santiago, Tronío Andaluz, y de la academia de baile Eva, poniendo el broche cultural a una jornada dedicada a visibilizar el papel de las mujeres y el compromiso de la ciudad con la igualdad.