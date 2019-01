El Pleno de La Línea aprueba la consulta popular y una campaña sobre la ciudad autónoma

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea ha aprobado este jueves la moción presentada por el concejal andalucista Ángel Villar para que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña informativa en la localidad a objeto de dar a conocer los beneficios que supondría la constitución del municipio en ciudad autónoma, como sugirió el alcalde, Juan Franco. También recoge la propuesta que, una vez finalizada esta campaña, se celebre una consulta popular para conocer si los linenses apoyan esta idea.

La pregunta que se haría a los linenses es la siguiente: “¿Presta su consentimiento a que se inicien los trámites para que, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española de 1978, La Línea de la Concepción se constituya en Ciudad Autónoma?”.

La Línea 100x100, la edil no adscrita Ceferina Peño y el propio Villar dieron luz verde a esta iniciativa. El andalucista considera que con esta petición el Gobierno podría otorgar “otras medidas” al municipio. “Es una iniciativa agresiva e incendiaria y no podemos esperar más tiempo para comprobar si La Línea está o no está con ella”, señaló en la defensa de la moción.

El Pleno también aprobó el reinicio del expediente para la concesión de las pistas de pádel y tenis en la Ciudad Deportiva, que se ha quedado desierta en otras ocasiones y que el equipo de gobierno espera ponerlas al fin en uso. Además, salió adelante la aprobación del nuevo convenio con la Dirección General del Catastro, que el alcalde, Juan Franco, espera que dé cobertura a una mejor atención al público, una agilización de los trámites y una simplificación de los modelos administrativos.

Otro asunto que fue aprobado en la sesión ordinaria de enero fue la actualización de las retribuciones del personal municipal según a lo aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 18 de diciembre, lo que supondrá un incremento salarial de los funcionarios del Ayuntamiento de un 2,5% desde el próximo 1 de julio.