Más de 2.500 personas optan a los empleos del centro comercial del puerto deportivo Alcaidesa Marina en La Línea

Más de 2.500 personas se han inscrito en la bolsa de empleo anunciada para cubrir la demanda de puestos de trabajo que se generarán a partir del próximo verano en La Línea con el nuevo parque comercial del puerto deportivo de Alcaidesa Marina.

El alcalde de la ciudad, Juan Franco, ha realizado un balance muy positivo de la demanda ciudadana y las inscripciones realizadas en la web habilitada en el portal municipal. Próximamente se celebrará una reunión con responsables de Alcaidesa Marina para entregarles las solicitudes de los demandantes de empleo, clasificadas según los grupos profesionales. El proyecto permitirá la creación de entre 300 y 400 nuevos puestos de trabajo.

Franco se ha mostrado muy satisfecho reiterando el interés del equipo de gobierno para seguir avanzando en la disminución de los porcentajes de desempleo a nivel local.

El Ayuntamiento de La Línea suscribió un convenio de colaboración con el puerto deportivo Alcaidesa Marina, destinado a canalizar la demanda de empleo para este nuevo parque comercial del puerto deportivo. Los datos registrados se recepcionan en el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) para su gestión y canalización, ofreciendo además orientación a los ciudadanos que tengan dudas sobre los perfiles demandados.

La ejecución del proyecto está programada en cuatro fases, que se iniciarán con la construcción de un centro comercial de 8.000 metros cuadrados, la ubicación de tres puntos de comida rápida y un parking con capacidad para unos 700 vehículos, además de caravanas, y una zona de restauración con terrazas que mirarán tanto para la zona interior del puerto como para el Peñón. Por último, se contempla también una zona náutico-deportiva en las inmediaciones del Club Marítimo Linense con 624 atraques para embarcaciones de 8 a 90 metros de eslora. La iniciativa prevé la revitalización de todo el frontal marino de Poniente.

La tramitación se inició en marzo de 2023 y el retraso para su resolución fue debido a un requerimiento interpuesto por la Dirección General de Carreteras, ya que la construcción de un centro comercial en la zona requería de un estudio previo de tráfico al situarse en las inmediaciones de una carretera nacional, la N-351, que discurre por la avenida Príncipe de Asturias, informe resuelto favorablemente. Las obras comenzaron dos años después, en marzo de 2025.