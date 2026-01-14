La Línea dispara las oportunidades laborales: más de 500 empleos disponibles en Alcaidesa Marina y Fairmont La Hacienda

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha dado a conocer este miércoles dos iniciativas que suponen un impulso significativo a la creación de empleo local. Por un lado, se ha firmado un convenio con Alcaidesa Marina para gestionar una bolsa de trabajo que permitirá cubrir entre 300 y 400 nuevos puestos de empleo en el futuro parque comercial y de ocio del puerto deportivo. Por otro, el hotel Fairmont La Hacienda celebrará del 19 al 23 de enero su II Feria de Reclutamiento, destinada a incorporar alrededor de 100 profesionales en distintas áreas operativas del complejo.

El convenio con Alcaidesa Marina, presentado en un acto que contó con la presencia del alcalde Juan Franco, el director de la marina, Antonio Valbuena, y la concejal de Empleo, Iria Bello, permitirá centralizar las solicitudes de empleo a través de una plataforma digital habilitada en la web municipal (www.lalinea.es/bolsa-empleo-alcaidesa-marina). Los interesados podrán inscribirse según los distintos perfiles profesionales, adjuntando su formación, experiencia y currículo, garantizando la protección de datos y facilitando el proceso de selección a las empresas que se instalarán en la nueva zona comercial.

“La apertura de este complejo, con una inversión superior a los 15 millones de euros, será uno de los focos de creación de empleo más importantes de los últimos años en nuestro municipio”, destacó el alcalde Juan Franco. Por su parte, Valbuena subrayó que el objetivo es “priorizar el talento local y generar estabilidad para muchas familias del Campo de Gibraltar”.

En paralelo, el hotel Fairmont La Hacienda, situado en la zona de Alcaidesa junto al Golf Resort, celebrará su II Feria de Reclutamiento. La iniciativa está destinada a cubrir vacantes en áreas operativas como cocina, sala, pisos, mantenimiento y spa, con horarios de entrevistas de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. Los interesados deben registrarse previamente a través de InfoJobs, LinkedIn o la web de Accor Careers. Además, se han previsto nuevas jornadas de captación los días 20 y 21 de febrero para quienes no puedan asistir en enero.

“Queremos contratar personas que vivan aquí y que conozcan la zona. Buscamos actitud, ilusión y vocación de servicio, no solo experiencia”, señaló José Ignacio Sanchís, responsable de People and Culture de Fairmont. La edil Iria Bello añadió que este contacto directo entre empresa y administración permite ajustar las políticas de formación a la demanda real del mercado.