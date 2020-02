Personajes ilustres, famosos y populares (LXXIV)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

José Mariscal 'Fosforito de La Línea' (Cantaor)

Nació en La Línea de la Concepción en el año 1953. Se retiró muy pronto del cante, pero tuvo una vida artística corta e intensísima. Era un cantaor joven, con mucha experiencia artística en su corta vida profesional. Muy conocido por la afición por sus extraordinarias facultades a la hora de interpretar los cantes. En sus actuaciones se entregaba de lleno al público y al arte. Su sentido de la profesionalidad y sus cualidades naturales hacía de él un artista muy prometedor dentro del cante flamenco.

De una entrevista de él publicada en el Diario Área el 3 de junio de 1979, se desprende lo siguiente: “En mi cante expreso lo que realmente yo siento. No podría cantar una cosa con la que no me sintiese identificado. Yo necesito soltar lo que siento, lo que llevo dentro. Eso es lo que intento expresar cuanto canto ya sea en una actuación de cara a un público desconocido o en un grupo de amigos. El cante flamenco tiene que salir del corazón; de las entrañas de uno”.

En la Cuadra de Juan Mesa, junto al grupo Mocedades, deleitó con un recital flamenco el día 23 de mayo de 1973. El sábado 23 de junio de 1973, en la fiesta de San Juan de la Cuadra, recibió el premio al Cante. El 17 de julio de 1974 obtuvo un premio en el concurso de cante flamenco para aficionados celebrado en el patio del Instituto Técnico Diego Salinas. Este concurso a partir de 1979, dio origen al Certamen-Muestra de Cante y Baile Flamenco que celebra la Peña Flamenca Cultural linense.

El 10 de agosto de 1974 participó en el I Festival de Cante Espeto Flamenco, en la Plaza de Toros de La Línea, junto a los cantaores Juanito Maravillas, Antonio Suárez, Chocolate, Perro de Paterna, Agujetas, Rubichi, José Luis Aguirre El Luli y Canela de San Roque, al baile estuvo Ana Parrilla y al toque Isidro Sanlúcar, Juan Parrilla, Rafael Alarcón y Paquito Muñiz.

Junto a Juan Mesa y Paquito Muñiz, guitarristas y con la bailaora, Lola Rodríguez, el 20 de noviembre de 1974 participaron en un festival flamenco en el Hogar del Pensionista. El 15 de diciembre de 1975, a beneficio de la Revista Poética Bahía, en el Teatro Florida de Algeciras, actuó junto a Pastora de Algeciras, Pepe el Sevillano y un amplio grupo de artistas. El 17 de junio de 1975, en la Casa de la Cultura, junto al grupo de recitadores Bely Moya y Augusto García Flores, actuaron al cante José Mariscal y al toque el maestro Juan Mesa y Paco Muniz.

Colaboró en un festival Pro-Hermandad de la Virgen de la Esperanza de La Línea el 27 de abril de 1976, junto al guitarrista Juan Mesa. Durante el mes de Junio de 1977, con los guitarristas Juan Mesa y Paco Muñiz y el rapsoda Augusto García Flores, realizaron una gira artística triunfal por Marruecos. En abril de 1978 intervino en Radio Peninsular del Campo de Gibraltar, en el programa, Oído al Cante, que hacían Juan Mesa y Augusto García Flores, en un monográfico de cuatro capítulos dedicados a la siguiriya.

Participó el 6 de abril de 1979, en el Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes en un gran festival artístico que participaron, Juanito Maravillas, Agustín Pol, Miguel López, Manolo El Chófer, Juan Mesa, Augusto García Flores, David Morales y Sonia Landrove. Junto a Juan Mesa, pusieron fin a las actividades realizadas en el II Mayo Cultural en 1979.

En el libreto oficial de nuestra Velada y Fiesta del año 1978, escribió nuestro amigo Augusto García Flores lo siguiente de Pepe Mariscal: “Es difícil escribir acerca de un amigo, de su labor creativa y artística, al menos para mí, si lo es. Este es el caso de Pepe Mariscal que es cantaor y amigo. Pepe es cantaor por la extraordinaria decisión de las estrellas y de los planetas; de las olas y de las mareas, de los rayos y de las tempestades. Porque un poco de todo ello hay en su cante. Y porque ¿qué es lo que hace que una persona sea pintor o novelitas, oficinista o pescador, músico o poeta...? Tuve un profesor que decía que era una cuestión “hormonal”. Una cuestión biológica. La teoría de mi profesor, tal y como el la exponía, es aceptable. Pero en el caso de un cantaor hay algo más…. Hay un conjuro de tierra y de sangre, un magnetismo que lo alimenta y lo posibilita; el mismo que mantiene el equilibrio universal. Y, afortunadamente, tanto el universo como el cante se “rigen” por el libre albedrío. Es aleccionador que en una de estas dos materias interviene el Ser Humano.

A Pepe se le conoce por Fósforo. Ello es debido a que cuando Pepe se andaba por la a-e-i-o-u del cante se guisaba por Fosforito. Pepe Mariscal demostraba su admiración por el talento del de Puente Genil siendo ya un iniciado en este difícil, como todos, arte flamenco. Aún conserva esa admiración, esa devoción, pero Pepe ya da al Cante algo del pan de oro de su cosecha. Pepe se va desprendiendo del apretado corsé de la imitación para realizar la inigualable proeza que puede ser su cante. Mariscal ejecuta con acierto y rango el cante del Sr. Manuel Molina, de Torre, de Silverio…

Este gusto por lo clásico puede llevar a Pepe a un más profundo y mejor conocimiento de esta forma expresiva de Andalucía. Pepe Mariscal tiene un especial talento para los tonos. Oír una Siguiriya a Pepe es una magnífica aventura. Él no se pierde por los laberintos del ritmo y de las melodías y muestra, con su voz y su gesto, los recovecos sonoros y negros que va descubriendo al que escucha, cada vez más inmerso en el charco negro y brillante de su voz. Uno siente vértigo al borde de los precipicios de la Siguiriya. Agarra a las Solerares con tal fuerza que parece que las lleva suavemente, como a una novia por la playa. Los Fandangos recobran su grandeza original.

Él por bulerías, se pasea cuando quiere, en un velero por la bahía y hasta el Peñón hace palmas gaditanas y chasquiditos con su boca gris. A los cantes de Cádiz les hecha duende y lo mismo es cochero que pescador, arrumbador que marisquero, salinero que cosario. En el bagaje de sus cantes se encuentra tarantas, malagueñas, peteneras, granaínas. Pepe tiene franqueada la puerta grande del cante. Podrá entrar cuando quiera a buscar la gloria, vieja y fresca que todo artista espera. Puede, y yo lo espero desde estas páginas festeras. Le pido tesón y dedicación. Y le deseo la Gloria. Hace ahora un año fuimos compañeros en un recital que rodamos por Marruecos y fue tan puro en sus ejecuciones que el público árabe se arrodilló respetuoso ante algo que ellos siempre habían considerado como una deformación y degeneración de sus músicas. Que equivocados estaban, ¿Verdad, Pepe?”.

Sylvain Marc Arnould (Escultor)

Nació en Commercy (Francia) el 30 de agosto de 1948. Vivió en Verdún y reside en La Línea desde 1973. Es miembro fundador del Patronato Municipal de Artes Plásticas de nuestra ciudad. Está casado con Elisa Ruiz Infante desde el 5 de septiembre de 1973, con la que tuvo tres hijos: Iván José, José Alfonso y Silvia. Está Graduado en la Escuela de Artes de Algeciras. Instala su taller en La Línea y se dedica a la escultura, exponiendo en diversas galerías de arte e instituciones.

Ha participado en infinidad de exposiciones colectivas desde 1977 hasta hoy. Ha expuesto conjuntamente en la Galería Carteya de Algeciras, en la Casa de la Cultura de Ronda, en el Museo Municipal de San Roque, en Bahía-Arte, de Algeciras. Ha participado en el Certamen de Escultura de San Roque, en las Exposiciones de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla desde 1985, en las exposiciones de Bellas Artes de Cádiz, en los Premios de Escultura Villa de Rota, en Arquivir de Sanlúcar de Barrameda, en las Bienales Internacionales de Arte de Marbella, en los Premios de Escultura de Cádiz , The Spanish Institute New York USA Viseversa, Centro oudekerk Amsterdam Hollanda, Museo da Imagen Leiria, Portugal. Cádiz Arte actual, Centro Cultural de Espoo Finlandia y Art Current Gibraltar.