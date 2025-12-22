Peppa Pig viaja desde La Línea para poner color y acento del sur al Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha vuelto a llenarse de disfraces, ilusión y personajes singulares en el Teatro Real de Madrid, y entre todos ellos destacó Peppa Pig, llegada expresamente desde La Línea de la Concepción para participar, por tercer año consecutivo, en una de las citas más esperadas de la Navidad.

Bajo el disfraz del popular personaje infantil se encuentra Víctor, linense de nacimiento, que repite experiencia atraído más por el ambiente festivo que por la fortuna, aunque sin renunciar a ella. “Vengo a pasarlo bien y a vacilar un poco, pero si toca, mucho mejor”, explicaba poco antes de acceder al recinto. Su apuesta vuelve a ser un número muy especial: el pi (31416), un juego de palabras que enlaza matemáticas y humor con su particular versión de Peppa Pig.

La presencia del personaje no pasó desapercibida en la cola ni dentro del Teatro Real, donde Peppa Pig se convirtió en uno de los focos de atención, compartiendo protagonismo con clásicos del sorteo como Don Quijote, que este año acudió sin su fiel Sancho Panza por una baja de última hora, o con un grupo de asistentes disfrazados de pingüinos para combatir, al menos de forma simbólica, el frío madrileño.

Víctor destacó el buen ambiente que se vive durante la espera, a pesar de las bajas temperaturas y las horas sin dormir. “Esto es una fiesta. La adrenalina no me deja pegar ojo”, afirmaba, asegurando que repetiría la experiencia mientras el cuerpo aguante. Incluso prometía “hacer el payaso” en el patio de butacas si la suerte decidía sonreírle.

La entrada al Teatro Real comenzó pasadas las 7:30, con la presencia de los personajes más veteranos de esta tradición ya inseparable del Sorteo de Navidad. Aunque la mañana también estuvo marcada por momentos de tensión y abucheos hacia el conocido como El Obispo de la Lotería por supuestos intentos de colarse, el ambiente general volvió a ser el de una celebración compartida.