La Policía Nacional detiene en La Línea a un hombre de 32 años por pornografía infantil y corrupción de menores

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Línea de la Concepción, en el marco de la Operación Circo y en colaboración con el grupo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la misma comisaría, han detenido en esta localidad a un hombre de 32 años como presunto autor de los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

Los agentes intervinieron en el domicilio del detenido un ordenador portátil, un dispositivo de almacenamiento masivo y un teléfono móvil, material que ha sido remitido a la unidad correspondiente para su análisis exhaustivo.

Previamente, y tras un primer examen del teléfono móvil de uso personal del investigado, se localizaron 119 archivos de vídeo y 11 archivos de imagen con contenido de pornografía infantil, además de información relevante sobre contactos, cuentas de usuario, aplicaciones instaladas y aproximadamente 80 conversaciones mantenidas a través de la red social Telegram, algunas de ellas pertenecientes a grupos donde se detectaron enlaces a páginas web con contenido sexual explícito.

Trata de personas

La investigación se inició a raíz de la detención de varias personas por parte del Grupo UCRIF de la Comisaría de La Línea por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, coacción, lucro sobre la prostitución, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encontraba el ahora arrestado, a quien se le intervino el teléfono móvil.

El dispositivo fue remitido al Laboratorio de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla, cuyo informe pericial determinó la presencia de material de especial crudeza, “al aparecer abusos sexuales graves a menores de muy corta edad”.

El análisis también reveló el uso de las aplicaciones WhatsApp y Telegram, siendo esta última la utilizada para la recepción de archivos de contenido pedófilo.

No se hallaron mensajes de envío o solicitud de dicho material, al haber sido eliminadas las conversaciones de grupo de manera local, lo que impide determinar si los archivos fueron posteriormente compartidos con otros usuarios.

La investigación judicial se encuentra dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción, que autorizó las diligencias y el registro domiciliario.

La investigación continúa abierta, pendiente del análisis completo del material intervenido.